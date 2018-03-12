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Xiaomi Mi 7 засветился на бенчмарке Geekbench
Xiaomi Mi 7 с чипсетом Snapdragon 845 засветился на бенчмарке Geekbench. В сервисе устройство зарегистрировано под кодовым названием Xiaomi Dipper. Флагман появится на рынке через несколько месяцев после дебюта долгожданного Mi MIX 2S, анонс которого состоится 27 марта.

Xiaomi Mi 7 засветился на бенчмарке Geekbench


Компания Xiaomi известна своей любовью к использованию названий созвездий при кодоименовании серии смартфонов Mi. Например, Mi 6, Mi 5S Plus, Mi 5S и Mi 5 соответствовали названиям Козерог, Близнецы и так далее. Следовательно, кодовое имя Dipper может относиться к созвездию Большой Медведицы.

Xiaomi Mi 7 засветился на бенчмарке Geekbench


В скрингенете Xiaomi Dipper's Geekbench говорится, что Xiaomi Mi 7 управляется чипсетом Snapdragon 845 и имеет 6 Гб оперативной памяти. Флагман работает на базе Android 8.0 Oreo. В одноядерном тестировании устройство получило 2449 баллов, в многоядерном - 8309. Предыдущие отчеты показали, что Qualcomm и Xiaomi сотрудничали для оптимизации производительности набора микросхем SD845. Оценки Geekbench предполагаемого Mi 7 указывают на сверхмощность устройства.

Xiaomi Mi 7 комплектуется OLED-дисплеем от Samsung, Always-On Display, дактилоскопическим сканером, аккумулятором с поддержкой функции беспроводной зарядки, как у iPhone X.

Ранее Xiaomi представила «умное» сидение для унитаза.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:18
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