Xiaomi Mi 7 засветился на бенчмарке Geekbench
Xiaomi Mi 7 с чипсетом Snapdragon 845 засветился на бенчмарке Geekbench. В сервисе устройство зарегистрировано под кодовым названием Xiaomi Dipper. Флагман появится на рынке через несколько месяцев после дебюта долгожданного Mi MIX 2S, анонс которого состоится 27 марта.
Компания Xiaomi известна своей любовью к использованию названий созвездий при кодоименовании серии смартфонов Mi. Например, Mi 6, Mi 5S Plus, Mi 5S и Mi 5 соответствовали названиям Козерог, Близнецы и так далее. Следовательно, кодовое имя Dipper может относиться к созвездию Большой Медведицы.
В скрингенете Xiaomi Dipper's Geekbench говорится, что Xiaomi Mi 7 управляется чипсетом Snapdragon 845 и имеет 6 Гб оперативной памяти. Флагман работает на базе Android 8.0 Oreo. В одноядерном тестировании устройство получило 2449 баллов, в многоядерном - 8309. Предыдущие отчеты показали, что Qualcomm и Xiaomi сотрудничали для оптимизации производительности набора микросхем SD845. Оценки Geekbench предполагаемого Mi 7 указывают на сверхмощность устройства.
Xiaomi Mi 7 комплектуется OLED-дисплеем от Samsung, Always-On Display, дактилоскопическим сканером, аккумулятором с поддержкой функции беспроводной зарядки, как у iPhone X.
Ранее Xiaomi представила «умное» сидение для унитаза.
Компания Xiaomi известна своей любовью к использованию названий созвездий при кодоименовании серии смартфонов Mi. Например, Mi 6, Mi 5S Plus, Mi 5S и Mi 5 соответствовали названиям Козерог, Близнецы и так далее. Следовательно, кодовое имя Dipper может относиться к созвездию Большой Медведицы.
В скрингенете Xiaomi Dipper's Geekbench говорится, что Xiaomi Mi 7 управляется чипсетом Snapdragon 845 и имеет 6 Гб оперативной памяти. Флагман работает на базе Android 8.0 Oreo. В одноядерном тестировании устройство получило 2449 баллов, в многоядерном - 8309. Предыдущие отчеты показали, что Qualcomm и Xiaomi сотрудничали для оптимизации производительности набора микросхем SD845. Оценки Geekbench предполагаемого Mi 7 указывают на сверхмощность устройства.
Xiaomi Mi 7 комплектуется OLED-дисплеем от Samsung, Always-On Display, дактилоскопическим сканером, аккумулятором с поддержкой функции беспроводной зарядки, как у iPhone X.
Ранее Xiaomi представила «умное» сидение для унитаза.
Автор: Джанабилова Татьяна П