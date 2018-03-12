Ученые: Раннее незамеченный астероид представляет угрозу для Солнца
Ученые-астрономы в рамках проекта PAN-STARRS обнаружили в космическом пространстве астероид, который представляет угрозу для Солнца. Исследователи уверены, что «опасный гость» пролетит мимо Светила на минимальном расстоянии в сентябре 2019 года, пересекая орбиты Сатурна и Юпитера.
Впервые «межзвездное тело» было обнаружено телескопом PAN-STARRS1 осенью 2017 года. Астрономы посчитали, что зафиксировали комету, поэтому назвали ее C/2017 U1. После обнаружения за «гостем» стали следить специалисты посредством орбитальных и наземных телескопов.
Ученые получили множество фотоснимков «кометы», когда она находилась в околоземном пространстве. После их изучения астрономы пришли к выводу, что объект больше похож на астероид, поэтому был переименован на 1I/2017 U1. В настоящее время эксперты уверены, что данный астероид несет угрозу для Солнца, так как скоро приблизится к Звезде достаточно близко.
Впервые «межзвездное тело» было обнаружено телескопом PAN-STARRS1 осенью 2017 года. Астрономы посчитали, что зафиксировали комету, поэтому назвали ее C/2017 U1. После обнаружения за «гостем» стали следить специалисты посредством орбитальных и наземных телескопов.
Ученые получили множество фотоснимков «кометы», когда она находилась в околоземном пространстве. После их изучения астрономы пришли к выводу, что объект больше похож на астероид, поэтому был переименован на 1I/2017 U1. В настоящее время эксперты уверены, что данный астероид несет угрозу для Солнца, так как скоро приблизится к Звезде достаточно близко.
Автор: Татьяна Свиридова