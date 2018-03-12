Священник раскрыл шокирующую тайну схождения Благодатного огня
Священник из армянской патриархии Самуил Агоян раскрыл шокирующую тайну ежегодного схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Представителям коптской церкви заявление коллеги не понравилось. Скандал разгорелся прямо во время интервью, снимавшегося журналистами на территории Храма Гроба Господня.
Агоян трижды наблюдал процесс схода огня и как патриархи подносят большие связки церковных свечей к масляной лампаде. Ничего таинственного священник не заметил. Он верит, что Бог способен демонстрировать сверхспособности и творить чудеса, но делает это не для людской забавы.
«Он лжет! Немедленно остановите камеру», - закричал представитель коптской церкви, присутствовавший на интервью. Стороны вступили в перепалку, в которой Агоян заявил, что его оппонент не был на зажигании огня, поэтому не владеет достоверной информацией.
Стоит отметить, что Благодатный огонь ежегодно зажигает лампаду Патриарха Святого града Иерусалима в канун Пасхи. Это явление символизирует свет Воскресения Христова и чудо, превращающее скептиков в бессильных наблюдателей.
Агоян трижды наблюдал процесс схода огня и как патриархи подносят большие связки церковных свечей к масляной лампаде. Ничего таинственного священник не заметил. Он верит, что Бог способен демонстрировать сверхспособности и творить чудеса, но делает это не для людской забавы.
«Он лжет! Немедленно остановите камеру», - закричал представитель коптской церкви, присутствовавший на интервью. Стороны вступили в перепалку, в которой Агоян заявил, что его оппонент не был на зажигании огня, поэтому не владеет достоверной информацией.
Стоит отметить, что Благодатный огонь ежегодно зажигает лампаду Патриарха Святого града Иерусалима в канун Пасхи. Это явление символизирует свет Воскресения Христова и чудо, превращающее скептиков в бессильных наблюдателей.
Автор: Джанабилова Татьяна П