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Священник раскрыл шокирующую тайну схождения Благодатного огня
Священник из армянской патриархии Самуил Агоян раскрыл шокирующую тайну ежегодного схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Представителям коптской церкви заявление коллеги не понравилось. Скандал разгорелся прямо во время интервью, снимавшегося журналистами на территории Храма Гроба Господня.

Священник раскрыл шокирующую тайну схождения Благодатного огня


Агоян трижды наблюдал процесс схода огня и как патриархи подносят большие связки церковных свечей к масляной лампаде. Ничего таинственного священник не заметил. Он верит, что Бог способен демонстрировать сверхспособности и творить чудеса, но делает это не для людской забавы.

«Он лжет! Немедленно остановите камеру», - закричал представитель коптской церкви, присутствовавший на интервью. Стороны вступили в перепалку, в которой Агоян заявил, что его оппонент не был на зажигании огня, поэтому не владеет достоверной информацией.

Стоит отметить, что Благодатный огонь ежегодно зажигает лампаду Патриарха Святого града Иерусалима в канун Пасхи. Это явление символизирует свет Воскресения Христова и чудо, превращающее скептиков в бессильных наблюдателей.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:53
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