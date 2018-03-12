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Windows 10 получит полезную функцию облачного буфера обмена
Windows 10 станет использовать новую функцию буфера обмена. Механизм Cloud Clipboard является облачным хранилищем, привязанным к учетной записи Microsoft ID. Оно позволит собственникам ОС облегчить передачу данных между устройствами.

Windows 10 получит полезную функцию облачного буфера обмена


Обновление с новым функционалом для версии ОС под названием Redstone 5 будет представлено осенью 2018 года. За счет применения облачного буфера обмена собственники PC под управлением Windows 10 получат возможность копировать не только текстовые данные, но и прочие сведения – изображения, файлы, видеоролики и другое. Все указанные параметры смогут мгновенно стать доступными на иных электронных устройствах, которые привязаны к аккаунту Microsoft ID. Соответствующий механизм можно будет применять и в обратном направлении. Вдобавок, разработчики пообещали организовать поддержку истории внесенных в буфер обмена данных, однако в течение какого именно периода – остаётся неизвестным.

После некоторой настройки функционала достаточно будет выделить текст на смартфоне, а затем добавить его в буфер обмена. Затем он станет мгновенно доступен на ПК, причем указанный механизм станет заменой того, который расположен в буфере ОС Windows 10. За счет использования подобного процесса Microsoft надеется улучшить электронную экосистему, сделав обмен данными проще и удобнее.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:07
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