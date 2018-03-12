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Эксперты назвали 13 автомобилей с самыми необычными двигателями
Эксперты назвали 13 автомобилей с самыми необычными, а порой жуткими, двигателями. Силовые установки, вошедшие в рейтинг, обычно стоят на транспортных средствах, предназначенных для дрифта или гонок.

Эксперты назвали 13 автомобилей с самыми необычными двигателями


Лидером ТОП-13 стала Toyota GT86, часто побеждавшая в различных соревнованиях. Под капотом победителя стоит агрегат Ferrari 458 Italia. Второй позиции удостоился Ford Granda, функционирующий при помощи турбомотора шведского производства Koenigsegg CCX. Установка способна генерировать отдачу в 600 «лошадей». Замыкает тройку лидеров Mercedes E-Class с турбированным агрегатом от BMW M3, выдающим мощность в 1000 л.с. Четвертое и пятое место занимают Saab 9-3 Wagon (Dodge Viper SRT10) и Toyota Prius (Harley Davidson).

Оставшиеся 8 позиций разделили следующие автомобили: Plymouth PT (радиальный мотор), Toyota MR2 (агрегат от самолета), Ferrari 308 GTS (Pontiac Fiero), Triumph Spitfire (вертолетная установка), Fiat 500 (Lamborghini Murcielago), Volkswagen Lupo (Phaeton W12), Lexus LFA (Toyota Camry), Pontiac Firebird (Toyota Prius).

Ранее эксперты рассказали водителям об оригинальных лайфхаках.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:15
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