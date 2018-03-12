Rolls-Royce Phantom Bushukan Edition от Mansory показали в Женеве
Rolls-Royce Phantom в модификации Bushukan Edition от Mansory поразил посетителей автосалона в Женеве. Спецверсия авто сделала флагманский лимузин намного эпатажнее. Поскольку кузов использует 2-цветный окрас в виде сочетания жёлтого и чёрно-серого, транспорт выделился на фоне других участников.
Автомобиль оснастили новым комплектом обвеса для улучшения аэродинамических характеристик. В его состав вошли сплиттер, диффузор, «юбки». Некоторые изменения претерпела радиаторная решетка. Воздухозаборники на переднем бампере стали заметнее, а сзади можно увидеть сдвоенные трапециевидные патрубки выхлопа. Колесные диски диаметром 24 дюйма выглядят достаточно броско.
Mansory провели модернизацию силового агрегата V12, повысив его производительность до 610 «лошадок» против прежних 563 л.с. Для этого оказалось достаточно изменить настройки бортовой системы и сменить выхлопную систему. В салоне добавили новые элементы роскоши.
Автомобиль оснастили новым комплектом обвеса для улучшения аэродинамических характеристик. В его состав вошли сплиттер, диффузор, «юбки». Некоторые изменения претерпела радиаторная решетка. Воздухозаборники на переднем бампере стали заметнее, а сзади можно увидеть сдвоенные трапециевидные патрубки выхлопа. Колесные диски диаметром 24 дюйма выглядят достаточно броско.
Mansory провели модернизацию силового агрегата V12, повысив его производительность до 610 «лошадок» против прежних 563 л.с. Для этого оказалось достаточно изменить настройки бортовой системы и сменить выхлопную систему. В салоне добавили новые элементы роскоши.
Автор: Валерий Антонов