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Составлен ТОП-5 эпатажных внедорожников Женевского автосалона
Эксперты составили ТОП-5 эпатажных внедорожников. Данные модели были представлены на автосалоне в Женеве и впечатлили своим внешним видом автолюбителей.

Составлен ТОП-5 эпатажных внедорожников Женевского автосалона


Первую сточку занимает Range Rover SV Coupe с 585-сильным мотором, оборудованный компрессором. Установка разгоняет кроссовер до 97 километров всего за пять секунд. Впечатляющим назван и ценник модели, который составит 300 тысяч долларов. Данные автомобили будут выпускаться лимитированным тиражом - всего 999 моделей. Среди них покупателям предлагается как базовая комплектация, так и версии с дополнительными опциями. У первой имеется мультимедийная система InControl Touch Pro Duo с сенсорным дисплеем, а также аудиосистема Meridian с 23 динамиками. Более того, модель предлагается с различными цветовыми окрасками кузова и деталями отделки салона. Второе место отведено для Kahn Flying Huntsman 6X6 Civilian Carrier – вместительный кроссовер с девятью сиденьями и третьей осью. Автомобиль может «похвастаться» стильной отделкой из кожи и ткани, а также элементами из алюминия. Впечатляющий внешний вид дополнит панорамная крыша.

На третьем месте расположился Mansory Bentley Bentayga «Bleurion Edition», запоминающийся «ядовитым» синим кузовом, карбоновым обвесом и колесными дисками на 24 дюйма. Новинка оснащена двигателем W12 с мощностью до 750 «лошадей» и 1080 Нм крутящего момента. За данным кроссовером следует Brabus 550 Adventure 4×4². Агрессивный вид модели придает лебедка и кенгурятник, а форсированный V8 генерирует до 550 лошадиных сил, что указывается в названии кроссовера. Максимальная скорость авто составляет 210 километров в час, а разгон от нуля до сотни осуществляется за 6,7 секунды. Пятое место в рейтинге досталось Sbarro 4x4+2, который назван автоэкспертами «странным внедорожником». Модель выглядит достаточно необычно благодаря дополнительным колесам по бокам кузова, которые можно использовать как точку опоры или в качестве запасок. Примечательно, что внедорожник построен на базе Porsche Cayenne первого поколения.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 09:56
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