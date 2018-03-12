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Ученые объяснили поговорку «лучше синица в руке, чем журавль в небе»
Ученые из Университета Иллинойса в Спрингфилде объяснили старинную поговорку «лучше синица в руке, чем журавль в небе». Оказалось, принцип по-прежнему работает в отношении неприятия потерь во всех сферах жизни. Материалы исследования предоставлены изданием Planet Today.

Ученые объяснили поговорку «лучше синица в руке, чем журавль в небе»


Люди редко работают на получение потенциальной прибыли, стараясь акцентировать внимание на механизмах, позволяющих предотвратить большие потери. Страх остаться без прибыли вызывает чувство беспокойства. Ученые объяснили процесс, рассказав, что негативные ощущения, например, тревога или ужас, влияют на человека сильнее позитивных. Говоря простым языком, критика вызовет больше переживаний, чем похвала.

Тоже самое касается денег. Найденные 10 долларов могут не вызвать радости, в то время как потерянные, сильно расстроят. По этой причине супружеские пары после критики одного из партнеров должны порадовать его пятью позитивными фразами. В потребительском поведении можно сопоставить рост и снижение цен. Экономия способна вызывать у людей боль, причем принцип равнозначен для бедных и богатых. Тоже самое относится к идеям, политическим взглядам, убеждениям.

Если описать поговорку двумя словами, то становится понятно, что важным аспектом современной жизни стало неприятие потерь. Люди не хотят мириться с утратами и придерживаются достигнутого.

Ранее исследователи объяснили причину расставания.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:24
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