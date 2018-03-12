Компания Nissan готовится к продажам нового внедорожника Nissan Terra
Компания Nissan готовится начать продажи нового внедорожника Terra. Производитель представит свою новинку на рынке КНР в середине апреля.
Модель создавалась на базе Nissan Navara нового поколения, а дизайн напоминает своего донора. Terra использует фирменную радиаторную решетку, фронтальную оптику достаточно агрессивного вида, а также светодиодные ходовые огни с массивным воздухозаборником. Интерьер внедорожника позаимствован у Navara. В салоне присутствует аналогичная приборная панель, рулевое колесо и блок управления системой климат-контроля.
Авто станет предлагаться в пяти- либо семиместном вариантах. Под капотом новинки размещен «атмосферник» QR25 объемом 2,5 л, генерирующий 184 л.с. Он работает в паре с 6-секционной «механикой» либо 7-диапазонной АКПП. В модели используется только полный привод. Заявленные траты топлива на внедорожнике с «автоматом» - 9,2 л на 100 км пути при работе в смешанном цикле.
Модель создавалась на базе Nissan Navara нового поколения, а дизайн напоминает своего донора. Terra использует фирменную радиаторную решетку, фронтальную оптику достаточно агрессивного вида, а также светодиодные ходовые огни с массивным воздухозаборником. Интерьер внедорожника позаимствован у Navara. В салоне присутствует аналогичная приборная панель, рулевое колесо и блок управления системой климат-контроля.
Авто станет предлагаться в пяти- либо семиместном вариантах. Под капотом новинки размещен «атмосферник» QR25 объемом 2,5 л, генерирующий 184 л.с. Он работает в паре с 6-секционной «механикой» либо 7-диапазонной АКПП. В модели используется только полный привод. Заявленные траты топлива на внедорожнике с «автоматом» - 9,2 л на 100 км пути при работе в смешанном цикле.
Автор: Валерий Антонов