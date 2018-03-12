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exclusive / Шоу-бизнес

Алла Пугачева порадовала фанатов «ангельским» образом на новом фото
Алла Пугачева на странице в соцсети Instagram опубликовала новую фотографию, где порадовала фанатов новым «ангельским» образом. Примадонна в этот раз отошла от темных костюмов и платьев, выбрав светлый наряд для выхода на публику.

Алла Пугачева порадовала фанатов «ангельским» образом на новом фото


На показанном снимке Алла Пугачева делает селфи вместе с подругами. Как оказалось, исполнительница появилась с ними на показе Валентина Юдашкина. Артистка поблагодарила российского востребованного дизайнера за веселье и пожелала ему здоровья. Поклонники отметили, что на изображении певица выглядит очень счастливой. Для посещения мероприятия она выбрала «ангельский» образ: светлое платье и белые сапоги на небольшом каблуке.

По словам фанатов, Алла Пугачева последним временем удивляет их. Примадонна заметно похорошела и похудела. На различные вечеринки артистка подбирает стильные наряды, которые только подчеркивают фигуру 68-летней знаменитости. В комментариях под постом пользователи Сети начали писать комплименты.

Алла Пугачева порадовала фанатов «ангельским» образом на новом фото


Ранее сообщалось, что Алла Пугачева за выступление на свадьбе получила восемь миллионов рублей.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 09:45
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