Алла Пугачева порадовала фанатов «ангельским» образом на новом фото
Алла Пугачева на странице в соцсети Instagram опубликовала новую фотографию, где порадовала фанатов новым «ангельским» образом. Примадонна в этот раз отошла от темных костюмов и платьев, выбрав светлый наряд для выхода на публику.
На показанном снимке Алла Пугачева делает селфи вместе с подругами. Как оказалось, исполнительница появилась с ними на показе Валентина Юдашкина. Артистка поблагодарила российского востребованного дизайнера за веселье и пожелала ему здоровья. Поклонники отметили, что на изображении певица выглядит очень счастливой. Для посещения мероприятия она выбрала «ангельский» образ: светлое платье и белые сапоги на небольшом каблуке.
По словам фанатов, Алла Пугачева последним временем удивляет их. Примадонна заметно похорошела и похудела. На различные вечеринки артистка подбирает стильные наряды, которые только подчеркивают фигуру 68-летней знаменитости. В комментариях под постом пользователи Сети начали писать комплименты.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева за выступление на свадьбе получила восемь миллионов рублей.
На показанном снимке Алла Пугачева делает селфи вместе с подругами. Как оказалось, исполнительница появилась с ними на показе Валентина Юдашкина. Артистка поблагодарила российского востребованного дизайнера за веселье и пожелала ему здоровья. Поклонники отметили, что на изображении певица выглядит очень счастливой. Для посещения мероприятия она выбрала «ангельский» образ: светлое платье и белые сапоги на небольшом каблуке.
По словам фанатов, Алла Пугачева последним временем удивляет их. Примадонна заметно похорошела и похудела. На различные вечеринки артистка подбирает стильные наряды, которые только подчеркивают фигуру 68-летней знаменитости. В комментариях под постом пользователи Сети начали писать комплименты.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева за выступление на свадьбе получила восемь миллионов рублей.
Автор: Татьяна Кравченко