В Киеве хотят обязать жителей Крыма и ДНР просить прощение у Украины
В Киеве хотят заставить жителей ДНР и Крыма просить прощение. Соответствующий законопроект лоббирует Андрей Сенченко, экс-депутат Верховной рады.
Согласно заявлению, размещенному политиком в соцсети Facebook, проект затронет людей, совершавших противоправные действия в отношении Украины и вставших на сторону страны-агрессора (России). Попавшие в список нарушители могут привлекаться к уголовной ответственности с последующим запретом на работу в армии, органах власти и участие в выборах. «Получить прощение» граждане могут только через суд.
Ранее Киев потребовал, чтобы россияне покинули Крым.
Согласно заявлению, размещенному политиком в соцсети Facebook, проект затронет людей, совершавших противоправные действия в отношении Украины и вставших на сторону страны-агрессора (России). Попавшие в список нарушители могут привлекаться к уголовной ответственности с последующим запретом на работу в армии, органах власти и участие в выборах. «Получить прощение» граждане могут только через суд.
Ранее Киев потребовал, чтобы россияне покинули Крым.
Автор: Джанабилова Татьяна П