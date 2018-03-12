Топ-5 новинок автосалона в Женеве
В начале марта в Женеве стартовало ежегодное автошоу, на котором производители со всего мира презентовали ожидаемые новинки. Среди них были, как концепты, так и серийные версии. Кроме этого, участие в шоу приняли различные тюнинговые компании. Издание «Актуальные новости» предлагает ознакомиться с моделями, показанными на автосалоне в 2018 году.
На автосалоне в Женеве компания Nissan презентовала обновленный компакткросс Juke. Автомобиль поступит на рынок Европы в мае, а в Россию приедет летом нынешнего года.
Рестайлинговый Nissan Juke обзавелся видоизмененной радиаторной решеткой, иной головной оптикой, другими корпусами внешних зеркал. Уже в стандартной модификации кроссовер получит светодиодные фары. Покупателям станет доступны, как 16-дюймовые колесные диски, так и 18-дюймовые. Рулевое колесо в салоне сделано из натуральной кожи, кроме этого, присутствует усовершенствованная приборная панель. В качестве опции доступна аудиосистема Bose Professional с шестью динамиками.
Nissan Juke поступит на рынок в двух оттенках кузова, которые получили названия Vivid Blue и Chestnut Bronze. Что касается салона, то производитель предложил цвета Energy Orange и Power Blue. В России новинка будет доступна в шести модификациях. О стоимости станет известно ближе к старту продаж.
Этот пикап предназначен исключительно для европейского рынка. В переводе на русский язык он получил название «носорог». Как рассказали создатели, SsangYong Musso наградили «мускулистым» внешним видом и внедорожными возможностями.
В основе пикапа оказалась модель Rexton. Длина новинки составила 5095 мм, высота – 1840 мм, ширина – 1950 мм. Показатель грузоподъёмности достигает 1000 килограмм.
Под капотом SsangYong Musso расположен 2,2-литровый турбодизель, способный выдавать 181 лошадиных сил при крутящем моменте 420 Нм. В паре с движком осуществляет работу шестидиапазонный «автомат» и полный привод. Пятиместная модель обзавелась 20-дюймовыми колесными дисками, качественной отделкой салона, развлекательной системой с 8-дюймовым тачпадом, кондиционером, опцией подогрева сидений и шестью подушками безопасности. Продажи новинки в Европе начнутся через несколько месяцев. О стоимости пока ничего не сообщается.
В Женеве показали обновленную модель Mazda 6. Практичное транспортное средство сделано на базе модернизированного седана, поскольку получил новую радиаторную решетку, иные бампера, изменившуюся светотехнику. Диски могут быть как на 17 дюймов, так и на 19. Японский производитель решил сделать акцент на технологиях и более качественных материалах отделки салона. Автомобиль обзавелся другими сидениями, которые стали более комфортными за счет смены конфигурации. Стоит отдельно выделить 8-дюймовый тачскрин.
Если говорить о моторах Mazda 6, то под капотом новинки находится движки, которые могут в зависимости от комплектации генерировать 145 л.с., 165 л.с. и 194 л.с. Также имеется дизельный силовой агрегат.
Универсал получил другую подвеску, иные амортизаторы и стабилизаторы. В компании говорят, что удалось обеспечить более плавную езду. Конструкторы также добавили поглощающий вибрацию материал.
На автосалоне в Женеве показали Mercedes-Benz CLS 2019. Купе является чем-то средним между E- и S-классом. О том, что модель действительно разрабатывается, стало известно в прошлом году. В основе новинки лежит автомобиль Mercedes-Benz Vision CLS, показанный широкой публике 15 лет назад.
Главным плюсом новинки является линейка двигателей. Под капотом находится 6-литровая битурбированная «восьмерка», способная выдавать 630 лошадиных сил. Также присутствует движок мощностью 577 лошадиных сил. Последний способен набирать 100 километров за 3,6 секунды. Кроме этого, новинку наделили 3-литровой «шестёркой» на 429 лошадиных сил.
Расход топлива на 100 километров составляет 14 литров по городу и 9 литров – в условиях трассы. Автомобиль приятно удивил дизайном и практичностью. Изначально в глаза бросаются спортивные сидения. Производитель использовал в управлении только натуральную кожу. Экстерьер ничуть не уступает интерьеру.
Заряженная версия авто была представлена в кузове седан. Особенностью новинки является аэродинамический обвес. Если говорить о линейке двигателей, то она осталась прежней. KIA Rio GT Line обзавелась спортивным дизайном, противотуманными фарами, колесными дисками на 17 дюймов. В зависимости от модификации салон новинки будет выполнен из кожи или прочной ткани. Дизайнеры добавили несколько элементов из карбона.
Под капотом могут находиться бензиновые двигатели на 1,25 и 1,4 литра, а также дизель на 1 литр, способный выдавать 118 лошадиных сил. В паре с силовыми агрегатами станут осуществлять работу 6-ступенчатая механика или 7-диапазонный вариатор.
Также на автосалоне в Женеве публика увидела следующие модели: Rolls-Royce Phantom Bushukan Edition, концепт Volkswagen I.D. Vizzion, Aston Martin Lagonda Vision, Volvo S60.
Nissan Juke
На автосалоне в Женеве компания Nissan презентовала обновленный компакткросс Juke. Автомобиль поступит на рынок Европы в мае, а в Россию приедет летом нынешнего года.
Рестайлинговый Nissan Juke обзавелся видоизмененной радиаторной решеткой, иной головной оптикой, другими корпусами внешних зеркал. Уже в стандартной модификации кроссовер получит светодиодные фары. Покупателям станет доступны, как 16-дюймовые колесные диски, так и 18-дюймовые. Рулевое колесо в салоне сделано из натуральной кожи, кроме этого, присутствует усовершенствованная приборная панель. В качестве опции доступна аудиосистема Bose Professional с шестью динамиками.
Nissan Juke поступит на рынок в двух оттенках кузова, которые получили названия Vivid Blue и Chestnut Bronze. Что касается салона, то производитель предложил цвета Energy Orange и Power Blue. В России новинка будет доступна в шести модификациях. О стоимости станет известно ближе к старту продаж.
SsangYong Musso
Этот пикап предназначен исключительно для европейского рынка. В переводе на русский язык он получил название «носорог». Как рассказали создатели, SsangYong Musso наградили «мускулистым» внешним видом и внедорожными возможностями.
В основе пикапа оказалась модель Rexton. Длина новинки составила 5095 мм, высота – 1840 мм, ширина – 1950 мм. Показатель грузоподъёмности достигает 1000 килограмм.
Под капотом SsangYong Musso расположен 2,2-литровый турбодизель, способный выдавать 181 лошадиных сил при крутящем моменте 420 Нм. В паре с движком осуществляет работу шестидиапазонный «автомат» и полный привод. Пятиместная модель обзавелась 20-дюймовыми колесными дисками, качественной отделкой салона, развлекательной системой с 8-дюймовым тачпадом, кондиционером, опцией подогрева сидений и шестью подушками безопасности. Продажи новинки в Европе начнутся через несколько месяцев. О стоимости пока ничего не сообщается.
Mazda 6
В Женеве показали обновленную модель Mazda 6. Практичное транспортное средство сделано на базе модернизированного седана, поскольку получил новую радиаторную решетку, иные бампера, изменившуюся светотехнику. Диски могут быть как на 17 дюймов, так и на 19. Японский производитель решил сделать акцент на технологиях и более качественных материалах отделки салона. Автомобиль обзавелся другими сидениями, которые стали более комфортными за счет смены конфигурации. Стоит отдельно выделить 8-дюймовый тачскрин.
Если говорить о моторах Mazda 6, то под капотом новинки находится движки, которые могут в зависимости от комплектации генерировать 145 л.с., 165 л.с. и 194 л.с. Также имеется дизельный силовой агрегат.
Универсал получил другую подвеску, иные амортизаторы и стабилизаторы. В компании говорят, что удалось обеспечить более плавную езду. Конструкторы также добавили поглощающий вибрацию материал.
Новый Mercedes-Benz CLS 2019
На автосалоне в Женеве показали Mercedes-Benz CLS 2019. Купе является чем-то средним между E- и S-классом. О том, что модель действительно разрабатывается, стало известно в прошлом году. В основе новинки лежит автомобиль Mercedes-Benz Vision CLS, показанный широкой публике 15 лет назад.
Главным плюсом новинки является линейка двигателей. Под капотом находится 6-литровая битурбированная «восьмерка», способная выдавать 630 лошадиных сил. Также присутствует движок мощностью 577 лошадиных сил. Последний способен набирать 100 километров за 3,6 секунды. Кроме этого, новинку наделили 3-литровой «шестёркой» на 429 лошадиных сил.
Расход топлива на 100 километров составляет 14 литров по городу и 9 литров – в условиях трассы. Автомобиль приятно удивил дизайном и практичностью. Изначально в глаза бросаются спортивные сидения. Производитель использовал в управлении только натуральную кожу. Экстерьер ничуть не уступает интерьеру.
KIA Rio GT Line
Заряженная версия авто была представлена в кузове седан. Особенностью новинки является аэродинамический обвес. Если говорить о линейке двигателей, то она осталась прежней. KIA Rio GT Line обзавелась спортивным дизайном, противотуманными фарами, колесными дисками на 17 дюймов. В зависимости от модификации салон новинки будет выполнен из кожи или прочной ткани. Дизайнеры добавили несколько элементов из карбона.
Под капотом могут находиться бензиновые двигатели на 1,25 и 1,4 литра, а также дизель на 1 литр, способный выдавать 118 лошадиных сил. В паре с силовыми агрегатами станут осуществлять работу 6-ступенчатая механика или 7-диапазонный вариатор.
Также на автосалоне в Женеве публика увидела следующие модели: Rolls-Royce Phantom Bushukan Edition, концепт Volkswagen I.D. Vizzion, Aston Martin Lagonda Vision, Volvo S60.
Автор: Валерия Орлова