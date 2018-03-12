Уфолог заметил горящий НЛО в небе над Техасом
Уфолог заметил горящий НЛО, пролетевший в небе над Техасом. Сведения появились в блоге охотника за пришельцами Скотта Уорринга.
Ученый рассказал, что необычный, светящийся шар периодически возникал в небе, а потом снова исчезал. Несмотря на схожесть с Солнцем, объект к нему не относится, поскольку объектив простой камерой не способен запечатлеть светило.
НЛО в форме слезы летал над океаном, занимающим 75% поверхности Земли. Скорее всего, инопланетяне планировали погрузиться под воду, чтобы попасть в свою базу.
Ранее пришельцы появились в небе над Антарктидой.
Ученый рассказал, что необычный, светящийся шар периодически возникал в небе, а потом снова исчезал. Несмотря на схожесть с Солнцем, объект к нему не относится, поскольку объектив простой камерой не способен запечатлеть светило.
НЛО в форме слезы летал над океаном, занимающим 75% поверхности Земли. Скорее всего, инопланетяне планировали погрузиться под воду, чтобы попасть в свою базу.
Ранее пришельцы появились в небе над Антарктидой.
Автор: Джанабилова Татьяна П