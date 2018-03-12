Сергей Безруков поделился трогательным фото жены и маленькой дочки
Сергей Безруков на странице в Instagram опубликовал новую фотографию супруги и маленькой дочки, сидящей на руках у Анны Матисон. Звезда сериала «Бригада» поблагодарил всех за поздравления с годовщиной их свадьбы.
На снимке супруга Сергей Безрукова позирует перед объективом камеры, стоя на улице вместе с дочерью. Маленькая девочка заинтересованно смотрела в другую сторону и указывала на что-то своей рукой. В описании публикации актер назвал возлюбленную и ребенка «самыми хорошими и дорогими». Он также заявил, что данным снимком хочет добавить «тепла в ленту» своих поклонников, подписанных на его профиль в соцсети.
За короткое время публикацию Сергея Безрукова оценили более 77 тысяч фанатов. В комментариях они написали различные поздравления с годовщиной свадьбы. Также поклонники пожелали семейной паре большой любви и взаимопонимания.
Ранее Сергей Безруков попросил зрителей посмотреть фильм его супруги Анны Матисон.
На снимке супруга Сергей Безрукова позирует перед объективом камеры, стоя на улице вместе с дочерью. Маленькая девочка заинтересованно смотрела в другую сторону и указывала на что-то своей рукой. В описании публикации актер назвал возлюбленную и ребенка «самыми хорошими и дорогими». Он также заявил, что данным снимком хочет добавить «тепла в ленту» своих поклонников, подписанных на его профиль в соцсети.
За короткое время публикацию Сергея Безрукова оценили более 77 тысяч фанатов. В комментариях они написали различные поздравления с годовщиной свадьбы. Также поклонники пожелали семейной паре большой любви и взаимопонимания.
Ранее Сергей Безруков попросил зрителей посмотреть фильм его супруги Анны Матисон.
Автор: Татьяна Кравченко