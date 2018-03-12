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СМИ назвали последнего претендента на украинскую «дочку» Сбербанка
СМИ сообщили о последнем претенденте на украинское дочернее предприятие Сбербанка. Банк, входящий в управление по делам президента Белоруссии, оказался единственным желающим приобрести кредитное учреждение. В Киеве пока не предоставили официальное согласие, пожелав вначале провести изучение всего пакета документов.

СМИ назвали последнего претендента на украинскую «дочку» Сбербанка


«Паритетбанк» отправил всю требующуюся документацию еще в декабре. Другим претендентом являлся бизнесмен Валерий Хорошковский, однако он не отправил бумаги в НБУ. СМИ отмечают, что причиной этого оказались санкционные риски. Украинский регулятор не раскрывает собственную позицию касательно последующей судьбы этой сделки, отмечая, что решение утвердят после получения всего пакета документации.

Продажа украинской «дочки» «Паритетбанку» может вернуть возможность совершения возврата части межбанковских кредитов. Перевести денежные средства из украинской «дочки» в центральный офис невозможно по причине наложенных Киевом ограничений. В случае проведения операций через «Паритетбанк», имеющего связь со Сбербанком посредством белорусского БПС-банка, никакие санкции не станут действительной помехой.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:24
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