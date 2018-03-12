Замужняя, беременная, девушка-альбинос: Стартовал новый сезон проекта "Холостяк" с Егором Кридом

Егор Крид признался, что он всегда встречался с женщинами, которые были старше его. Для него опыт участия в телешоу является очень важным. Сейчас у певца настолько много работы, что просто нет времени на новые отношения. Среди участниц «Холостяка-7» присутствуют очень интересные личности. В частности, к нему пришла звезда реалити-шоу «Каникулы в Мексике», которая сейчас является ведущей одного из региональных каналов. Кроме этого, на сердце Егора Крида претендует девушка-альбинос. Участница имеет довольно не стандартную внешность, но именно она помогла ей добиться успеха в жизни. Девушка рассказала, что несколько лет назад родила ребенка, который сразу умер, также она похоронила почти всех членов своей семьи.Интересным было появление на шоу беременной девушки. Она пришла на проект, чтобы заявить о себе. Срок беременности составлял 7,5 месяцев. В ходе разговора с Егором Кридом участница рассказала, что летом у нее должна была состояться свадьба, однако жених бросил ее за две недели до мероприятия. В итоге певец отправил будущую маму домой, но выразил благодарность за честность и открытость.Также на проект пришла девушка, у которой всё еще стоит штамп в паспорте, феминистка, участница прошлого сезона Дарья, которая разбила сердце Илье Глинникову, по своему желанию покинув проект. К слову, она получила первую розу на церемонии.Все участницы вместе с Егором Кридом отправятся в Барселону, где состоятся первые индивидуальные и групповые свидания.