Ева Лонгория показала фанатам внушительный беременный живот
Голливудская актриса Ева Лонгория показала фанатам в Instagram внушительный беременный живот. Несмотря на огромное счастье, по словам 42-летней звезды, она уже мечтает о том времени, когда сможет надеть свои любимые джинсы.
Ева Лонгория рассказала фанатам, что в настоящее время ведет ежедневную борьбу с одеждой. Ее беременный живот постоянно норовит выпрыгивать из-под свитеров, несмотря на старания актрисы опустить его вниз. Такая ситуация заставила Лонгорию принять решение носить до родов специальные леггинсы для беременных и широкие платья.
Новость о беременности Евы Лонгории появилась в Сети в начале января, однако пристальные взгляды поклонников разглядели изменения в фигуре знаменитости еще осенью прошлого года. Актриса вместе с мужем Хосе Бастоном ждут рождения мальчика, имя для которого еще не придумано. У супруга звезды уже есть трое детей от первого брака, поэтому Лонгория уверена, что трудностей с появлением малыша не возникнет, так как она уже набралась опыта.
Ева Лонгория рассказала фанатам, что в настоящее время ведет ежедневную борьбу с одеждой. Ее беременный живот постоянно норовит выпрыгивать из-под свитеров, несмотря на старания актрисы опустить его вниз. Такая ситуация заставила Лонгорию принять решение носить до родов специальные леггинсы для беременных и широкие платья.
Новость о беременности Евы Лонгории появилась в Сети в начале января, однако пристальные взгляды поклонников разглядели изменения в фигуре знаменитости еще осенью прошлого года. Актриса вместе с мужем Хосе Бастоном ждут рождения мальчика, имя для которого еще не придумано. У супруга звезды уже есть трое детей от первого брака, поэтому Лонгория уверена, что трудностей с появлением малыша не возникнет, так как она уже набралась опыта.
Автор: Татьяна Свиридова