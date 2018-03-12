Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Ева Лонгория показала фанатам внушительный беременный живот
Голливудская актриса Ева Лонгория показала фанатам в Instagram внушительный беременный живот. Несмотря на огромное счастье, по словам 42-летней звезды, она уже мечтает о том времени, когда сможет надеть свои любимые джинсы.

Ева Лонгория показала фанатам внушительный беременный живот


Ева Лонгория рассказала фанатам, что в настоящее время ведет ежедневную борьбу с одеждой. Ее беременный живот постоянно норовит выпрыгивать из-под свитеров, несмотря на старания актрисы опустить его вниз. Такая ситуация заставила Лонгорию принять решение носить до родов специальные леггинсы для беременных и широкие платья.
Ева Лонгория показала фанатам внушительный беременный живот

Новость о беременности Евы Лонгории появилась в Сети в начале января, однако пристальные взгляды поклонников разглядели изменения в фигуре знаменитости еще осенью прошлого года. Актриса вместе с мужем Хосе Бастоном ждут рождения мальчика, имя для которого еще не придумано. У супруга звезды уже есть трое детей от первого брака, поэтому Лонгория уверена, что трудностей с появлением малыша не возникнет, так как она уже набралась опыта.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 11:20
Читайте также
Синоптики: В Новосибирскую область придет
Гройсман: Украина сможет потреблять меньше газа к
СМИ назвали последнего претендента на украинскую
В Киеве хотят обязать жителей Крыма и ДНР просить
Священник раскрыл шокирующую тайну схождения
В стране шокированы нищенской зарплатой
Эрдоган раскритиковал НАТО за отказ поддержать
Эксперты назвали самые популярные туристические
Путин подписал закон об увеличении минимальной
В Контиолахти биатлонист Фуркад подарил
Владимир Путин назвал причину трагедии с «Курском»
Спутник запечатлел 12 стадионов, которые примут
Добавление комментария
Последние новости
12.03, 12:49 Топ-5 новинок автосалона в Женеве
12.03, 12:37 В Непале пассажирский самолет разбился при посадке
12.03, 12:36 Лариса Гузеева опубликовала фото с Юлией Куварзиной в
12.03, 12:27 Звезда Instagram Бриттани Реннер вышла в свет в
12.03, 12:19 В Краснодаре квартиранты после празднования 8 Марта
12.03, 11:38 Синоптики: В Новосибирскую область придет долгожданное
12.03, 11:37 В Санкт-Петербурге чиновник угнал автомобиль из-под носа
12.03, 11:20 Ева Лонгория показала фанатам внушительный беременный
12.03, 11:14 В масштабном ДТП под Тулой погибли два человека
12.03, 11:14 У победительницы «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос
12.03, 11:09 В Амурской области пьяный мужчина попытался задушить
12.03, 10:59 Лоза заявил, что его племянница ждёт ребёнка от
12.03, 10:49 Сергей Безруков поделился трогательным фото жены и
12.03, 10:39 Гройсман: Украина сможет потреблять меньше газа к 2022
12.03, 10:34 В Москве драка двух мужчин на Курском вокзале попала на
12.03, 10:28 Илон Маск: Космические базы сохранят цивилизацию в
12.03, 10:24 СМИ назвали последнего претендента на украинскую «дочку»
12.03, 10:14 Компания Nissan готовится к продажам нового внедорожника
12.03, 10:06 В Киеве хотят обязать жителей Крыма и ДНР просить
12.03, 10:06 Голая Ольга Бузова сравнила себя с одинокой птицей