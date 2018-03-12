Гройсман: Украина сможет потреблять меньше газа к 2022 году
Украина при правильном подходе сможет сократить потребление природного газа с 18 млрд до 13 млрд куб. м. Таких показателей удастся достичь уже к 2022 году. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Владимир Гройсман в соцсети Facebook.
«Вы знаете, сколько бюджетные организации, теплокоммунэнерго и народ Украины потребляли газа? Во время реформ 2014 года объемы достигали 24 млрд куб. м, но в прошлом году нам удалось их сократить до 18 млрд куб. м, то есть за три года показатель снижен на 6 млрд куб. м. Прогноз оптимистичный, поскольку через четыре года мы намерены уменьшить потребление еще на 5 млрд куб. м», - написал политик.
Ограничение на использование газа Киев ввел в начале марта. Причиной послужили судебные прения с «Газпромом», отказавшимся поставлять горючее без дополнительного соглашения. Украина уверена, что российская компания намеренно создает на рынке дефицит и нарушает решение Арбитражного суда Стокгольма.
Ранее Гройсман прокомментировал экономические успехи РФ.
«Вы знаете, сколько бюджетные организации, теплокоммунэнерго и народ Украины потребляли газа? Во время реформ 2014 года объемы достигали 24 млрд куб. м, но в прошлом году нам удалось их сократить до 18 млрд куб. м, то есть за три года показатель снижен на 6 млрд куб. м. Прогноз оптимистичный, поскольку через четыре года мы намерены уменьшить потребление еще на 5 млрд куб. м», - написал политик.
Ограничение на использование газа Киев ввел в начале марта. Причиной послужили судебные прения с «Газпромом», отказавшимся поставлять горючее без дополнительного соглашения. Украина уверена, что российская компания намеренно создает на рынке дефицит и нарушает решение Арбитражного суда Стокгольма.
Ранее Гройсман прокомментировал экономические успехи РФ.
Автор: Джанабилова Татьяна П