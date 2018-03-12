Лариса Гузеева опубликовала фото с Юлией Куварзиной в стиле «губки пю»
Известная телеведущая и актриса Лариса Гузеева обнародовала селфи вместе с коллегой Юлией Куварзиной. На нем она запечатлена с губками «пю». Фотография появилась в социальной сети Instagram.
В прошлом году актриса Юлия Куварзина удивила всех своим быстрым похудением. Как рассказывала звезда сериала «Воронины», в общей сложности ей удалось сбросить 20 килограммов. В этом ей помогла программа питания, разработанная диетологом.
Некоторые пользователи Сети не узнали Куварзину на фото. Что касается Гузеевой, то многие раскритиковали ее за губки «пю». Нашлись и те, кому очень понравился снимок. Также поклонники начали хвалить Гузееву за профессионализм и женственность. Многие отметили, что знаменитость прекрасна во всех ракурсах.
В прошлом году актриса Юлия Куварзина удивила всех своим быстрым похудением. Как рассказывала звезда сериала «Воронины», в общей сложности ей удалось сбросить 20 килограммов. В этом ей помогла программа питания, разработанная диетологом.
Некоторые пользователи Сети не узнали Куварзину на фото. Что касается Гузеевой, то многие раскритиковали ее за губки «пю». Нашлись и те, кому очень понравился снимок. Также поклонники начали хвалить Гузееву за профессионализм и женственность. Многие отметили, что знаменитость прекрасна во всех ракурсах.
Автор: Валерия Орлова