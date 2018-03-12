Ученые назвали губы Скарлетт Йоханссон самыми привлекательными в мире
Ученые после проведения ряда исследований назвали губы Скарлетт Йоханссон самыми привлекательными в мире на сегодняшний день. К такому выводу авторы проекта пришли после измерения правильных пропорций данной части лица.
Скарлетт Йоханссон может похвалиться идеальными губами, которые нравятся большому количеству представителей сильного пола. По словам научных работников, у американской актрисы нижняя и верхняя части органа имеют одинаковую толщину, поэтому обращают внимание окружающих. Авторы проекта провели исследование и пригласили для участия в нем около 35 представителей разных национальностей, чтобы отыскать самые привлекательные губы.
Ученые заметили, что правильные пропорции этой части тела имеются и у модели Роузи Хантингтон-Уайтли. Большинству респондентов очень не понравились губы Эммы Уотсон, сыгравшей Гермиону в фильмах о Гарри Поттере. По словам участников, верхняя часть кожно-мышечных кладок является слишком тонкой. Авторы проекта уверены, что со временем вкусы у общества могут измениться.
Ранее ученые назвали параметры идеальной девушки.
Скарлетт Йоханссон может похвалиться идеальными губами, которые нравятся большому количеству представителей сильного пола. По словам научных работников, у американской актрисы нижняя и верхняя части органа имеют одинаковую толщину, поэтому обращают внимание окружающих. Авторы проекта провели исследование и пригласили для участия в нем около 35 представителей разных национальностей, чтобы отыскать самые привлекательные губы.
Ученые заметили, что правильные пропорции этой части тела имеются и у модели Роузи Хантингтон-Уайтли. Большинству респондентов очень не понравились губы Эммы Уотсон, сыгравшей Гермиону в фильмах о Гарри Поттере. По словам участников, верхняя часть кожно-мышечных кладок является слишком тонкой. Авторы проекта уверены, что со временем вкусы у общества могут измениться.
Ранее ученые назвали параметры идеальной девушки.
Автор: Татьяна Кравченко