В Москве драка двух мужчин на Курском вокзале попала на видео
12 марта утром в Москве драка двух мужчин, произошедшая на Курском вокзале, попала на видео. Охрана вмешиваться не стала и издали наблюдала за конфликтом. Сведения предоставлены порталом «Лайф».
Сообщается, мужчины вступили в ожесточенную схватку, отрабатывая на друг друге приемы в стиле Mortal Kombat. Бойцовских навыков у сторон не было, поэтому после нескольких ударов ногами граждане разошлись, бормоча что-то невнятное. Прохожие спокойно проходили мимо, стараясь не мешать конфликтующим.
Ранее массовая драка произошла в Санкт-Петербурге.
Сообщается, мужчины вступили в ожесточенную схватку, отрабатывая на друг друге приемы в стиле Mortal Kombat. Бойцовских навыков у сторон не было, поэтому после нескольких ударов ногами граждане разошлись, бормоча что-то невнятное. Прохожие спокойно проходили мимо, стараясь не мешать конфликтующим.
Ранее массовая драка произошла в Санкт-Петербурге.
Автор: Джанабилова Татьяна П