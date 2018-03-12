Дана Борисова разыскивает трезвого жениха
Дана Борисова разыскивает для себя трезвого жениха. Телеведущая завершила прохождение реабилитации от алкогольной и наркотической зависимостей, поэтому готова принимать знаки внимания от мужчин.
Знаменитость подчеркнула, что предпочтет мужчину без вредных привычек. Длительное время знаменитость противостояла собственным проблемам, поэтому намерена выбрать жениха без подобных проблем. Борисова подчеркнула, что настроена исключительно на серьезные отношения.
«После реабилитации рекомендуется в течение года не иметь каких-либо отношений. Как достаточно взрослый человек, который пережил многое для меня влюбленность и прочие шуры-муры не требуются. Интересно поговорить, иметь поддержку, чтобы человек был способен своевременно дать нужный совет. Подобный мужчина для меня интересен. И в общем я открыта для общения», - отметила Дана Борисова.
Помимо этого, знаменитость назвала себя романтичной дамой. Телеведущая отметила, что её сердце пока остаётся свободным, а со стороны кавалеров она получает большое количество знаков внимания.
Знаменитость подчеркнула, что предпочтет мужчину без вредных привычек. Длительное время знаменитость противостояла собственным проблемам, поэтому намерена выбрать жениха без подобных проблем. Борисова подчеркнула, что настроена исключительно на серьезные отношения.
«После реабилитации рекомендуется в течение года не иметь каких-либо отношений. Как достаточно взрослый человек, который пережил многое для меня влюбленность и прочие шуры-муры не требуются. Интересно поговорить, иметь поддержку, чтобы человек был способен своевременно дать нужный совет. Подобный мужчина для меня интересен. И в общем я открыта для общения», - отметила Дана Борисова.
Помимо этого, знаменитость назвала себя романтичной дамой. Телеведущая отметила, что её сердце пока остаётся свободным, а со стороны кавалеров она получает большое количество знаков внимания.
Автор: Валерий Антонов