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exclusive / Шоу-бизнес

Лоза заявил, что его племянница ждёт ребёнка от загрызенного псами жителя Истры
Известный российский композитор и автор песен Юрий Лоза рассказал, что его племянница ждет ребенка от молодого человека который погиб в подмосковном городе Истра. Парня насмерть загрызли собаки вчера, 11 марта.

Лоза заявил, что его племянница ждёт ребёнка от загрызенного псами жителя Истры


Погибший через месяц должен был стать отцом. Артист Юрий Лоза рассказал, что ребенка молодого человека носит его племянница. Теперь девушку приходится утешать всей семьей. На своей странице в социальной сети Facebook знаменитость рассказал, что данная ситуация повергла его в шок. Лоза назвал погибшего парня настоящим героем, который отдал свою жизнь, чтобы защитить незнакомого человека.

По словам композитора, он всегда выступал против собак, которые разгуливают по улице и пугают людей. Четвероногие образуют стаю и начинают вести себя как волки. Лоза верит, что этот случай не окажется незамеченным и ничего подобного больше не случится.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:59
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