Евгений Осин одаривает дорогими подарками внебрачную дочь
Известный певец Евгений Осин в последнее время значительно изменился, так как в его жизни появилась внебрачная дочь Анастасия. Певец борется с алкогольной зависимостью и одаривает подарками свою наследницу.
В интервью мать Анастасии Елена рассказала, что она с дочерью не претендует на наследство артиста, более того его квартира уже переписана на старшую дочь Евгения Осина – Агнию. Для Елены и Насти намного важнее любовь Осина, который стал счастливым после появившейся семьи в его жизни. Изначально музыкант решил пройти ДНК-тест, чтобы удостовериться в своем отцовстве, однако после его проведения решил даже не смотреть на результаты, заявив, что в них нет необходимости. По словам Насти, ее отец покупает ей дорогие подарки и теперь у нее есть собака и дорогостоящий синтезатор.
Елена сообщила, что Осин тесно общается со своей дочерью, они часто созваниваются и встречаются. Мать девочки старается помочь музыканту побороть алкогольную зависимость, однако Осин иногда срывается. Также Елена заявила, что старшая дочь Агния в последнее время мало общается с отцом, хотя знает о переписанной на нее квартире. Девушка обязана беспокоиться об отце и периодически навещать его, но этого не происходит, отметила Елена.
В интервью мать Анастасии Елена рассказала, что она с дочерью не претендует на наследство артиста, более того его квартира уже переписана на старшую дочь Евгения Осина – Агнию. Для Елены и Насти намного важнее любовь Осина, который стал счастливым после появившейся семьи в его жизни. Изначально музыкант решил пройти ДНК-тест, чтобы удостовериться в своем отцовстве, однако после его проведения решил даже не смотреть на результаты, заявив, что в них нет необходимости. По словам Насти, ее отец покупает ей дорогие подарки и теперь у нее есть собака и дорогостоящий синтезатор.
Елена сообщила, что Осин тесно общается со своей дочерью, они часто созваниваются и встречаются. Мать девочки старается помочь музыканту побороть алкогольную зависимость, однако Осин иногда срывается. Также Елена заявила, что старшая дочь Агния в последнее время мало общается с отцом, хотя знает о переписанной на нее квартире. Девушка обязана беспокоиться об отце и периодически навещать его, но этого не происходит, отметила Елена.
Автор: Татьяна Свиридова