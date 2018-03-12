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Евгений Осин одаривает дорогими подарками внебрачную дочь
Известный певец Евгений Осин в последнее время значительно изменился, так как в его жизни появилась внебрачная дочь Анастасия. Певец борется с алкогольной зависимостью и одаривает подарками свою наследницу.

Евгений Осин одаривает дорогими подарками внебрачную дочь


В интервью мать Анастасии Елена рассказала, что она с дочерью не претендует на наследство артиста, более того его квартира уже переписана на старшую дочь Евгения Осина – Агнию. Для Елены и Насти намного важнее любовь Осина, который стал счастливым после появившейся семьи в его жизни. Изначально музыкант решил пройти ДНК-тест, чтобы удостовериться в своем отцовстве, однако после его проведения решил даже не смотреть на результаты, заявив, что в них нет необходимости. По словам Насти, ее отец покупает ей дорогие подарки и теперь у нее есть собака и дорогостоящий синтезатор.

Елена сообщила, что Осин тесно общается со своей дочерью, они часто созваниваются и встречаются. Мать девочки старается помочь музыканту побороть алкогольную зависимость, однако Осин иногда срывается. Также Елена заявила, что старшая дочь Агния в последнее время мало общается с отцом, хотя знает о переписанной на нее квартире. Девушка обязана беспокоиться об отце и периодически навещать его, но этого не происходит, отметила Елена.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 13:40
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