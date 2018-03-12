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exclusive / Криминал

В Амурской области пьяный мужчина попытался задушить фельдшера
В Амурской области пьяный мужчина осуществил нападение и попытался задушить фельдшера скорой помощи, приехавшей на поступивший вызов. Местному жителю не понравилось, что медицинские работники проводят осмотр пациентки.

В Амурской области пьяный мужчина попытался задушить фельдшера


В отделение местной полиции обратилась фельдшер, написавшая заявление на мужчину. По ее словам, он потянул ее к себе и начал душить. Пострадавшая смогла вырваться из его рук и убежать. Прибывшие по вызову работники правоохранительных органов провели задержание 39-летнего злоумышленника, находившегося под влиянием спиртных напитков.

По словам представителей УМВД РФ по региону, нападавшего мужчину доставили в дежурное отделение. Затем следователи открыли на него уголовное дело из-за нанесения побоев фельдшеру скорой помощи. Местный житель может получить наказание в виде пары лет тюрьмы.

Ранее в Амурской области мужчина расстрелял подростка и женщину.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 11:09
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