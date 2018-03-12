В Тульской области на обочине дороги нашли труп мужчины
В Тульской области на обочине дороги случайные прохожие обнаружили труп мужчины. Инцидент произошел в Алексине на улице Тургенева в прошлую пятницу, 9 марта.
По информации местных СМИ, на вид мужчине примерно 45-50 лет. На его теле не были обнаружены видимые признаки насильственной смерти.
Более подробная информация не сообщается.
По информации местных СМИ, на вид мужчине примерно 45-50 лет. На его теле не были обнаружены видимые признаки насильственной смерти.
Более подробная информация не сообщается.
Автор: Валерия Орлова