Голая Ольга Бузова сравнила себя с одинокой птицей
Полураздетая Ольга Бузова сравнила себя с одинокой птицей. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Бузова показала фанатам отрывок из нового хита "Она не боится". На видео артистка стоит в одних трусиках на крыше высотки и размахивает руками в такт музыки. Звезда запечатлена сзади, поэтому разглядеть ее бюст фанатам не удалось. Спину тоже прикрыли волосы, спускающиеся до поясницы. В комментарии телеведущая написала, что одиноким птицам не нужен нимб.
Пользователи осудили Бузову за клип с намеком на порно и выставленные на всеобщее обозрение ягодицы. Многие продолжили фразу "Она не боится" нецензурными фразами, многие из которых получились рифмованными.
Ранее Бузова показала эротический снимок на фоне окна.
Бузова показала фанатам отрывок из нового хита "Она не боится". На видео артистка стоит в одних трусиках на крыше высотки и размахивает руками в такт музыки. Звезда запечатлена сзади, поэтому разглядеть ее бюст фанатам не удалось. Спину тоже прикрыли волосы, спускающиеся до поясницы. В комментарии телеведущая написала, что одиноким птицам не нужен нимб.
Пользователи осудили Бузову за клип с намеком на порно и выставленные на всеобщее обозрение ягодицы. Многие продолжили фразу "Она не боится" нецензурными фразами, многие из которых получились рифмованными.
Ранее Бузова показала эротический снимок на фоне окна.
Автор: Джанабилова Татьяна П