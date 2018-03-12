В Санкт-Петербурге чиновник угнал автомобиль из-под носа водителя
10 марта, около 01:30, в Санкт-Петербурге чиновник из Комитета образования угнал автомобиль Hyundai Solaris из-под носа водителя. Заведено уголовное дело, ведется расследование.
Сообщается, ночью политик поймал белую иномарку. По пути 23-летний водитель заехал на АЗС, но заправить топливный бак не успел из-за противоправных действий пассажира, пересевшего на переднее сиденье и начавшего движение. Автолюбитель попытался остановить автомобиль, но чуть не угодил под колеса. Угонщик не смог скрыться с места преступления, так как врезался в бетонную плитку, расположенную на перекрестке Ленина – Арсенальная набережная. Злоумышленник до суда отпущен под подписку о невыезде.
Ранее в Северной столице пьяный приезжий угнал автомобиль.
Сообщается, ночью политик поймал белую иномарку. По пути 23-летний водитель заехал на АЗС, но заправить топливный бак не успел из-за противоправных действий пассажира, пересевшего на переднее сиденье и начавшего движение. Автолюбитель попытался остановить автомобиль, но чуть не угодил под колеса. Угонщик не смог скрыться с места преступления, так как врезался в бетонную плитку, расположенную на перекрестке Ленина – Арсенальная набережная. Злоумышленник до суда отпущен под подписку о невыезде.
Ранее в Северной столице пьяный приезжий угнал автомобиль.
Автор: Джанабилова Татьяна П