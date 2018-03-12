В центре Ростова нашли древнее захоронение с конем и чучелом теленка
Археологи, проводя раскопки в центре Ростова, обнаружили древнее захоронение. В нем ученые нашли коня, а также чучело теленка. Работы проводились на улице Станиславского.
В сети появилось видео, авторами которого стали девушки. Они вышли на улицу и сообщили ученым о том, что дома отсутствует свет, поэтому дамы изъявили желание понаблюдать за экспедицией.
У участников паблика оказалось шуточное настроение. «Герой 1-ой конной армии», «А скелетов мух они не обнаружили», «Купыла мама коныка», - писали пользователи.
Некоторые юзеры были настроены довольно агрессивно. Они обвинили ученых в том, что из-за раскопок реконструкция улицы Станиславского сильно затянулась.
В сети появилось видео, авторами которого стали девушки. Они вышли на улицу и сообщили ученым о том, что дома отсутствует свет, поэтому дамы изъявили желание понаблюдать за экспедицией.
У участников паблика оказалось шуточное настроение. «Герой 1-ой конной армии», «А скелетов мух они не обнаружили», «Купыла мама коныка», - писали пользователи.
Некоторые юзеры были настроены довольно агрессивно. Они обвинили ученых в том, что из-за раскопок реконструкция улицы Станиславского сильно затянулась.
Автор: Валерия Орлова