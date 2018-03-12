В Ростове синоптики заявили о холодной погоде ближайшую неделю
Синоптики сервиса «Яндекс.Погода» заявили об ожидаемой холодной погоде ближайшую неделю в Ростове. Во второй половине дня существует большая вероятность, что температура на градусниках может опускаться до показателя в -7 мороза.
По словам представителей гидрометцентра в Ростове, 12 марта в области будет наблюдаться высокая облачность с прояснениями. В отдельных районах может пройти снег с дождем. На улицах утром возникнет гололедица, поэтому местным жителям рекомендуется быть аккуратными при ходьбе. Скорость восточного ветра не превысит отметки в 12 метров за секунду. Днем температур воздуха на градуснике покажет до +1.
С 15 марта в Ростове стоит ожидать резкое похолодание. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18 марта включительно.
Ранее синоптики заявили об оттепели в Москве.
По словам представителей гидрометцентра в Ростове, 12 марта в области будет наблюдаться высокая облачность с прояснениями. В отдельных районах может пройти снег с дождем. На улицах утром возникнет гололедица, поэтому местным жителям рекомендуется быть аккуратными при ходьбе. Скорость восточного ветра не превысит отметки в 12 метров за секунду. Днем температур воздуха на градуснике покажет до +1.
С 15 марта в Ростове стоит ожидать резкое похолодание. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18 марта включительно.
Ранее синоптики заявили об оттепели в Москве.
Автор: Татьяна Кравченко