Илон Маск: Космические базы сохранят цивилизацию в случае Третьей мировой войны
Космические базы, построенные на Марсе и Луне, сохранят цивилизацию и ускорят ее возрождение в случае Третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделал основатель SpaceX Илон Маск на конференции SXSW.
Межпланетное судно, созданное SpaceX, может начать тестовые полеты во второй половине 2019 года. Миллиардер считает, что война неизбежна, поэтому необходимо сохранить достижения человечества, чтобы потом возродить цивилизацию из вновь начавшегося Темного века.
«Лучшее место для создания базы – Луна и Марс. Новый корабль сможет преодолеть это расстояние, а потом нужно будет приступить к дальнейшей работе по переселению», - сказал Маск.
Ранее бизнесмен заявил, что войну развяжет искусственный интеллект.
Межпланетное судно, созданное SpaceX, может начать тестовые полеты во второй половине 2019 года. Миллиардер считает, что война неизбежна, поэтому необходимо сохранить достижения человечества, чтобы потом возродить цивилизацию из вновь начавшегося Темного века.
«Лучшее место для создания базы – Луна и Марс. Новый корабль сможет преодолеть это расстояние, а потом нужно будет приступить к дальнейшей работе по переселению», - сказал Маск.
Ранее бизнесмен заявил, что войну развяжет искусственный интеллект.
Автор: Джанабилова Татьяна П