Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Наука / Авторские материалы / Важно

Илон Маск: Космические базы сохранят цивилизацию в случае Третьей мировой войны
Космические базы, построенные на Марсе и Луне, сохранят цивилизацию и ускорят ее возрождение в случае Третьей мировой войны. Соответствующее заявление сделал основатель SpaceX Илон Маск на конференции SXSW.

Илон Маск: Космические базы сохранят цивилизацию в случае Третьей мировой войны


Межпланетное судно, созданное SpaceX, может начать тестовые полеты во второй половине 2019 года. Миллиардер считает, что война неизбежна, поэтому необходимо сохранить достижения человечества, чтобы потом возродить цивилизацию из вновь начавшегося Темного века.

«Лучшее место для создания базы – Луна и Марс. Новый корабль сможет преодолеть это расстояние, а потом нужно будет приступить к дальнейшей работе по переселению», - сказал Маск.

Ранее бизнесмен заявил, что войну развяжет искусственный интеллект.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:28
Читайте также
Синоптики: В Новосибирскую область придет
Гройсман: Украина сможет потреблять меньше газа к
СМИ назвали последнего претендента на украинскую
В Киеве хотят обязать жителей Крыма и ДНР просить
Священник раскрыл шокирующую тайну схождения
В стране шокированы нищенской зарплатой
Эрдоган раскритиковал НАТО за отказ поддержать
Эксперты назвали самые популярные туристические
Путин подписал закон об увеличении минимальной
В Контиолахти биатлонист Фуркад подарил
Владимир Путин назвал причину трагедии с «Курском»
Спутник запечатлел 12 стадионов, которые примут
Добавление комментария
Последние новости
12.03, 12:49 Топ-5 новинок автосалона в Женеве
12.03, 12:37 В Непале пассажирский самолет разбился при посадке
12.03, 12:36 Лариса Гузеева опубликовала фото с Юлией Куварзиной в
12.03, 12:27 Звезда Instagram Бриттани Реннер вышла в свет в
12.03, 12:19 В Краснодаре квартиранты после празднования 8 Марта
12.03, 11:38 Синоптики: В Новосибирскую область придет долгожданное
12.03, 11:37 В Санкт-Петербурге чиновник угнал автомобиль из-под носа
12.03, 11:20 Ева Лонгория показала фанатам внушительный беременный
12.03, 11:14 В масштабном ДТП под Тулой погибли два человека
12.03, 11:14 У победительницы «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос
12.03, 11:09 В Амурской области пьяный мужчина попытался задушить
12.03, 10:59 Лоза заявил, что его племянница ждёт ребёнка от
12.03, 10:49 Сергей Безруков поделился трогательным фото жены и
12.03, 10:39 Гройсман: Украина сможет потреблять меньше газа к 2022
12.03, 10:34 В Москве драка двух мужчин на Курском вокзале попала на
12.03, 10:28 Илон Маск: Космические базы сохранят цивилизацию в
12.03, 10:24 СМИ назвали последнего претендента на украинскую «дочку»
12.03, 10:14 Компания Nissan готовится к продажам нового внедорожника
12.03, 10:06 В Киеве хотят обязать жителей Крыма и ДНР просить
12.03, 10:06 Голая Ольга Бузова сравнила себя с одинокой птицей