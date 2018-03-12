В Уфе жители двух районов останутся без холодного водоснабжения
В Уфе представители МУП «Уфаводоканал» опубликовали для местных жителей график, когда будет происходить отключение холодного водоснабжения. Ремонтные работы станут выполнять с Советском и Кировском районах населенного пункта.
13 марта специалисты запланировали перекрыть систему с 10:30 до 23:30. Вода будет отсутствовать в жилых постройках, расположенных на улице Рихарда Зорге. Также работники отключат снабжение в зданиях на Худайбердина и Кирова с 10:00 до 20:00.
Ранее в Уфе местные жители остались без электричества по причине утечки.
13 марта специалисты запланировали перекрыть систему с 10:30 до 23:30. Вода будет отсутствовать в жилых постройках, расположенных на улице Рихарда Зорге. Также работники отключат снабжение в зданиях на Худайбердина и Кирова с 10:00 до 20:00.
Ранее в Уфе местные жители остались без электричества по причине утечки.
Автор: Татьяна Кравченко