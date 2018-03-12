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В масштабном ДТП под Тулой погибли два человека
Масштабное ДТП произошло сегодня утром на 195-м километре автотрассы М-2 под Тулой. По данным УМВД РФ по региону, два человека погибли и еще двое получили серьезные травмы.

В масштабном ДТП под Тулой погибли два человека


На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. По предварительной информации, автомобиль «Нива» двигался по трассе и, намереваясь обогнать Opel, касательно зацепил данный автомобиль. Столкновение вытолкнуло иномарку на встречную полосу, где она врезалась в «ГАЗель», потом в Volvo и Nissan.

В настоящее время известно о двух погибших женщинах, находящихся в Opel, а также двух травмированных - мужчине и женщине в Nissan. Обстоятельства и причины дорожного происшествия устанавливаются.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 11:14
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