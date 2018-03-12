Синоптики: В Новосибирскую область придет долгожданное потепление
В Новосибирскую область придет долгожданное весеннее потепление. Повышение температуры начнется через два дня. Прогноз погоды на текущую неделю предоставили синоптики из Западно-Сибирского гидрометцентра.
В область пришел циклон, вторгшийся в воздушные массы в виде барического гребня (высокое давление). Процесс вызвал понижение температуры до 19-26, местами до 30, градусов. До 14 марта зимняя погода должна сохраниться. Вероятность выпадения осадков на эти дни остается низкой, поэтому днем воздух может прогреться до -15 – 20 градусов.
К 15 марта холода начнут отступать. Солнечные лучи прогреют воздух до -1 градуса.
В область пришел циклон, вторгшийся в воздушные массы в виде барического гребня (высокое давление). Процесс вызвал понижение температуры до 19-26, местами до 30, градусов. До 14 марта зимняя погода должна сохраниться. Вероятность выпадения осадков на эти дни остается низкой, поэтому днем воздух может прогреться до -15 – 20 градусов.
К 15 марта холода начнут отступать. Солнечные лучи прогреют воздух до -1 градуса.
Автор: Джанабилова Татьяна П