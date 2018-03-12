В Уфе пьяный угонщик уснул в машине после вылета в кювет
В Уфе полицейские арестовали подозреваемого угонщика, спящего в салоне украденного автомобиля после вылета в кювет. По предварительной версии, мужчина решил забрать машину у знакомого, с которым распивал спиртные напитки накануне.
Работники пресс-службы МВД РФ по региону подтвердили сведения об угоне транспортного средства и поимке злоумышленника. В отделение полиции обратился 32-летний потерпевший и заявил о пропаже автомобиля модели Nissan Almera. Пострадавший пил алкоголь со знакомым, а утром не обнаружил ключей от иномарки. Работники местных правоохранительных органов провели поиски и объявили авто в розыск.
Спустя некоторое время предполагаемого угонщика нашли спящим в салоне. На мужчину открыли уголовное дело.
Ранее в Уфе злоумышленники угнали несколько иномарок.
Работники пресс-службы МВД РФ по региону подтвердили сведения об угоне транспортного средства и поимке злоумышленника. В отделение полиции обратился 32-летний потерпевший и заявил о пропаже автомобиля модели Nissan Almera. Пострадавший пил алкоголь со знакомым, а утром не обнаружил ключей от иномарки. Работники местных правоохранительных органов провели поиски и объявили авто в розыск.
Спустя некоторое время предполагаемого угонщика нашли спящим в салоне. На мужчину открыли уголовное дело.
Ранее в Уфе злоумышленники угнали несколько иномарок.
Автор: Татьяна Кравченко