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В Краснодаре квартиранты после празднования 8 Марта обнаружили тело хозяина дома
9 марта в Краснодаре квартиранты, снимавшие часть дома по улице Буденного, обнаружили тело 55-летнего хозяина после застолья. Инцидент прокомментировал представитель СКР.

В Краснодаре квартиранты после празднования 8 Марта обнаружили тело хозяина дома


Сообщается, 8 марта квартиранты и пожилой мужчина отмечали Международный женский день. После праздника с алкогольными напитками хозяин одноэтажного дома ушел к себе и лег спать. Утром его нашли мертвым. Приехавшие по вызову полицейские осмотрели тело, но признаков, характерных для насильственной смерти, не обнаружили. Точную причину смерти установят судмедэксперты. Процессуальное решение будет вынесено по окончании проверки.

Ранее в столице Кубани нашли тело женщины.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:19
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