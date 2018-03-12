В Сочи во время похода в лес мальчик ошпарил ноги кипятком
В Сочи во время похода в лес в Хостинском районе 10-летний мальчик ошпарил ноги кипятком. Спасатели, прибывшие на место инцидента, доставили пострадавшего в больницу.
Сигнал о происшествии поступил 10 марта от мужчины, который сообщил, что его 10-летний сын получил ожоги ног от контакта с кипятком. Местом инциденты была указана лесная местность близ поселка Воронцовка в Сочи.
Спустя некоторое время к месту ЧП прибыли спасатели, которые вынесли мальчика к дороге, где стоял автомобиль Скорой помощи. Малолетнего жителя Сочи доставили в медучреждение с ожогами нижних конечностей.
Сигнал о происшествии поступил 10 марта от мужчины, который сообщил, что его 10-летний сын получил ожоги ног от контакта с кипятком. Местом инциденты была указана лесная местность близ поселка Воронцовка в Сочи.
Спустя некоторое время к месту ЧП прибыли спасатели, которые вынесли мальчика к дороге, где стоял автомобиль Скорой помощи. Малолетнего жителя Сочи доставили в медучреждение с ожогами нижних конечностей.
Автор: Татьяна Свиридова