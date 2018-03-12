Жители Новокузнецка останутся на два дня без воды, света и отопления
Представители ЕДДС предупредили жителей Новокузнецка о проведении ремонтных работ на протяжении двух дней. В результате этого люди в домах останутся без горячего и холодного водоснабжения, а также без отопления и света.
Специалисты планируют заменить запорную арматуру и отключить электроэнергию на некоторых котельных. Сотрудники местных служб проведут необходимые работы в электрощитовых и плановую проверку сигнальных точек.
В утвержденном плане предусматривается замена дверей и осуществление монтажных операций. Горячей и холодной воды, света и отопления не будет на улицах Спортивной, Рихарда Зорге, Кирова, Стартовой и других.
Специалисты планируют заменить запорную арматуру и отключить электроэнергию на некоторых котельных. Сотрудники местных служб проведут необходимые работы в электрощитовых и плановую проверку сигнальных точек.
В утвержденном плане предусматривается замена дверей и осуществление монтажных операций. Горячей и холодной воды, света и отопления не будет на улицах Спортивной, Рихарда Зорге, Кирова, Стартовой и других.
Автор: Татьяна Кравченко