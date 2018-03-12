Кемерово вошел в ТОП городов с самым дешевым бензином
Город Кемерово вошел в ТОП городов Сибири с самым дешевым бензином. За литр АИ-92 местные АЗС просят 36,68 рубля. Анализ рынка провели эксперты Росстата.
В Горно-Алтайске водителям продают самый дешевый бензин – 36,4 рубля, а в Чите, наоборот, самое дорогое топливо – 39,86 рубля. Залить дизельное топливо в столице Кузбасса можно за 40,54 рубля. Самые выгодные предложения в Барнауле – 39,98 рубля. В Кызыле владельцам автомобилей с дизельными моторами повезло меньше, им приходится отдавать за литр 45,87 рубля.
Стоит отметить, что самый дешевый бензин был в Кемерово и в прошлом году, но местные жители недовольны его качеством.
В Горно-Алтайске водителям продают самый дешевый бензин – 36,4 рубля, а в Чите, наоборот, самое дорогое топливо – 39,86 рубля. Залить дизельное топливо в столице Кузбасса можно за 40,54 рубля. Самые выгодные предложения в Барнауле – 39,98 рубля. В Кызыле владельцам автомобилей с дизельными моторами повезло меньше, им приходится отдавать за литр 45,87 рубля.
Стоит отметить, что самый дешевый бензин был в Кемерово и в прошлом году, но местные жители недовольны его качеством.
Автор: Джанабилова Татьяна П