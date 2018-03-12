Работающим пенсионерам пообещали индексацию выплат
Работающим пенсионерам пообещали провести индексацию выплат. Отмена соответствующей меры для указанной категории граждан была утверждена в 2016 году. Это объяснялось необходимость экономии ресурсов бюджета.
В Госдуме на рассмотрение передали проект закона, который предполагает возвратить индексацию пенсий работающим россиянам летом 2018 года. Пока эксперты и представители правительства не готовы делать прогнозы касательно того, когда именно трудящимся пенсионерам восстановят право получать пенсии с регулярными надбавками.
Отметим, что пенсионеры, которые продолжают совмещать получение пенсии с работой, могут рассчитывать исключительно на перерасчет пенсий. Это должно случиться 1 августа 2018 года. Прибавка максимально достигнет 3 пенсионных балла, что эквивалентно 245 рублей. Объем выплат зависит от объема доходов, отчисленных работодателем с зарплаты по итогам 2017 года.
В Госдуме на рассмотрение передали проект закона, который предполагает возвратить индексацию пенсий работающим россиянам летом 2018 года. Пока эксперты и представители правительства не готовы делать прогнозы касательно того, когда именно трудящимся пенсионерам восстановят право получать пенсии с регулярными надбавками.
Отметим, что пенсионеры, которые продолжают совмещать получение пенсии с работой, могут рассчитывать исключительно на перерасчет пенсий. Это должно случиться 1 августа 2018 года. Прибавка максимально достигнет 3 пенсионных балла, что эквивалентно 245 рублей. Объем выплат зависит от объема доходов, отчисленных работодателем с зарплаты по итогам 2017 года.
Автор: Валерий Антонов