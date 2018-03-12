Потеря ориентации во времени и лишение девственности перед инопланетянами: Истории контакта с НЛО

На первый взгляд может показаться, что люди испытывают восторг от увиденных в небе странных объектов. Однако среди них находятся и те, которые опасаются приближения летающих тарелок. Очевидцы описывают инопланетян как обладателей черных глаз, серой кожи и красных губ. Ниже представлены несколько историй американцев, которые имели контакт с представителями инопланетного разума.В августе 1976 году группа друзей отправилась в поход, чтобы исследовать пустыню Аллагаш. Она находится в штате Мэн. В самом начале поездки один из молодых людей заметил в небе объект с яркими огнями. Когда американцы решили ночью отправиться на рыбалку, странный аппарат снова появился над ними. НЛО следовал за молодыми людьми, пока они плыли на лодке.Одна из американок утверждает, что в подростковом возрасте была похищена инопланетянами. Инцидент произошел, когда девушке исполнилось 17 лет.Однажды она отправилась в путешествие вместе со своими родителями в Калифорнию. Когда их автомобиль перегрелся, все пассажиры вышли прогуляться в рядом находящийся парк. Событиями того дня женщина поделилась, находясь под гипнозом. Это был 1974 год, первый объект она увидела над машиной. Девочку очень напугало появление инопланетян, которые впоследствии ее похитили. В результате на некоторое время она потеряла ориентацию во времени.Этот инцидент произошел в Канаде в 1980 году. Тогда мужчина, которому на тот момент было 32 года, находился в доме родителей. Он работал инженером-механиком. Долгое время мужчина уделил строительству летающей тарелки в натуральную величину. Поначалу одержимость канадца инопланетянами была относительно здоровой, однако, когда он утверждал, что мысленно общался с инопланетянами из другой галактики, его друзья и знакомые начали опасаться за его жизнь. Однажды вечером после сильного шторма мужчина пропал, с тех пор о нем никто ничего не видел и не слышал. Не исключается, что его похитили гуманоиды.Встречи с инопланетянами для одного из американцев начались, когда он был 6-летним мальчиком. Первый инцидент произошел в 1966 году в графстве Беркшир, штат Массачусетс.В один из дней мальчик играл в лесу, который был неподалёку от дома, где проживали его родители. Ребенок увидел в небе яркие огни, излучаемые неопознанным космическим аппаратом. Маленький американец стал не единственным, кто тогда встретился с представителями инопланетного разума. В летающей тарелке вместе с ним оказался его родной брат.На протяжении многих лет американца преследовали инопланетяне везде, где бы он не находился. Однажды подросток вместе с родителями ехал ночью домой, а в небе появились странные белые огни. Тогда вся семья впервые встретилась с инопланетянами. По их словам, гуманоиды выглядят как муравьи.В 1964 году молодой человек посещал Кейп-Код. В ходе прогулки он увидел в небе НЛО. Полет космического корабля продолжался всего три минуты. По словам очевидца, объект напоминал шар плоской формы. Установлено, что пришельцы имеют низкий рост, черные глаза, серую кожу и тонкие губы. На Земле у них есть особая миссия. Они посещают планету, чтобы достать вещества, необходимые для последующего размножения. Также пришельцы хотят быть похожим на людей.В 1947 году двое сотрудников полиции утверждали, что видели НЛО вблизи населенного пункта Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон. Мужчины рассказали о том, что на острове Море по небу плыли шесть летающих объектов. Во время встречи с полицейскими с одного из кораблей вниз полетели тяжелые обломки. В результате один их правоохранителей был травмирован, а животное, находящееся рядом с ним – убито.Вскоре после соответствующего инцидента к пострадавшему подошел мужчина, одетый во всё черное. Он приказал никому не рассказывать о случившемся.Этот инцидент произошел весной 1964 году. Находясь в Нью-Мексико, мужчина пытался поймать автомобиль , чтобы попасть домой. В это время он увидел в небе странный объект. Как только очевидец решил посмотреть на него поближе, американец заметил, что за ним наблюдает группа людей.Инопланетян мужчина охарактеризовал как маленьких гуманоидов с серой кожей. Через несколько минут неопознанный объект резко исчез. Когда на место инцидента прибыли правоохранители, то заметили глубокие впадины в земле. Тогда они поверили, что представители инопланетного разума действительно прилетали, чтобы забрать с собой людей.75-летний мужчина из Нью-Йорка рассказал, что на протяжении жизни имел тесный контакт с инопланетянами. Впервые раз он встретил гуманоида, когда ему было 8 лет. Мужчина даже утверждал, что один из них был свидетелем потери его девственности. Представителя инопланетного разума звали Полумесяц.