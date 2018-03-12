У победительницы «Битвы экстрасенсов» Виктории Райдос родился сын
У победительницы популярного шоу «Битва экстрасенсов» Виктории Райдос родился сын. Звезда телеэкранов родила второго ребенка 7 марта в одном из роддомов Санкт-Петербурга.
Известная экстрасенс и ведьма Виктория Райдос на днях стала матерью второй раз. На свет появился сын, который в настоящий момент вместе с мамой отправился домой. В семье Райдос и ее супруга Василия уже есть 4,5-летняя дочь Варвара. Знаменитость рассказала, что изначально приняла решение рожать в России. Несмотря на популярность родов за границей, Райдос считает правильным рожать ребенка в том месте, где он будет жить.
Роды прошли благополучно, и малыш появился на свет с весом 3 870 граммов и ростом в 53 сантиметра. Семейство не раскрывает сведений об имени новорожденного, однако сообщает, что мама и сын чувствуют себя хорошо.
Известная экстрасенс и ведьма Виктория Райдос на днях стала матерью второй раз. На свет появился сын, который в настоящий момент вместе с мамой отправился домой. В семье Райдос и ее супруга Василия уже есть 4,5-летняя дочь Варвара. Знаменитость рассказала, что изначально приняла решение рожать в России. Несмотря на популярность родов за границей, Райдос считает правильным рожать ребенка в том месте, где он будет жить.
Роды прошли благополучно, и малыш появился на свет с весом 3 870 граммов и ростом в 53 сантиметра. Семейство не раскрывает сведений об имени новорожденного, однако сообщает, что мама и сын чувствуют себя хорошо.
Автор: Татьяна Свиридова