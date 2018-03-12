Эксперты рассекретили звезд, накачавших себе губы опасным биогелем
В последнее время пластические хирурги и косметологи пользуются невероятной популярностью. Эксперты изучили ситуацию и рассекретили звезд, накачавших себе губы опасным биогелем.
На днях в кабинете хирурга Гайка Бабаяна побывал экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев (Калганов), который перенес болезненную процедуру, чтобы избавиться от уродующего его лицо биогеля. Оказалось, прозрачный синтетический материал опасен и часто вызывает фиброзы.
Подозревают эксперты в использовании биогеля и ведущую «Русского радио» Аллу Довлатову, которая отрицает наличие заболевания, списывая происходящее с ней на вирус герпеса. В список также попала Мария Погребняк, Юлия Волкова, Екатерина Варнава, Сергей Зверев, Маша Малиновская.
Пластический хирург рассказал, что со временем инородное вещество растекается по всему лицу и вызывает развитие сепсиса. Полностью удалить материал невозможно, так как он прячется под мышцы. Альтернатива ему найдена в инъекциях гиалуроновой кислоты, создающей эффект пухлых губ.
Ранее накаченные губы фанаты заметили у Ольги Бузовой.
На днях в кабинете хирурга Гайка Бабаяна побывал экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев (Калганов), который перенес болезненную процедуру, чтобы избавиться от уродующего его лицо биогеля. Оказалось, прозрачный синтетический материал опасен и часто вызывает фиброзы.
Подозревают эксперты в использовании биогеля и ведущую «Русского радио» Аллу Довлатову, которая отрицает наличие заболевания, списывая происходящее с ней на вирус герпеса. В список также попала Мария Погребняк, Юлия Волкова, Екатерина Варнава, Сергей Зверев, Маша Малиновская.
Пластический хирург рассказал, что со временем инородное вещество растекается по всему лицу и вызывает развитие сепсиса. Полностью удалить материал невозможно, так как он прячется под мышцы. Альтернатива ему найдена в инъекциях гиалуроновой кислоты, создающей эффект пухлых губ.
Ранее накаченные губы фанаты заметили у Ольги Бузовой.
Автор: Джанабилова Татьяна П