Рэпер Гуф назвал певицу Кети Топурию «своей девочкой»
Кети Топурия опубликовала новый пост в Instagram, под которым в комментариях Алексей Доламов, выступающий под псевдонимом Гуф, выразил свою симпатию. Исполнитель назвал российскую певицу и молодую маму «своей девочкой».
Поклонники уже достаточно длительное время подозревают, что Кети Топурия и рэпер Гуф состоят в любовных отношениях. Сами артисты стараются не комментировать распространившиеся слухи, однако однажды заявили только о своей дружбе. Подписчики не верят этому, так как знаменитости часто проводят время вместе. Певица в соцсети рассказала фанатам, как старается не реагировать на поступающую критику. В комментариях исполнитель назвал ее «своей девочкой».
На данную запись Кети Топурия ответила смайликом в виде поцелуя. Большое количество поклонников обрадовались отношениям певцов. Другие же осудили поступки рэпера Гуфа и призвали его чаще уделять внимание своему сыну от прежнего брака. Некоторым не нравится, что артист часто забывает о наследнике и якобы только обещает ему организовать встречу в скором времени.
Ранее участница проекта «Битва экстрасенсов» рассказала об отношениях Топурии и Гуфа.
Поклонники уже достаточно длительное время подозревают, что Кети Топурия и рэпер Гуф состоят в любовных отношениях. Сами артисты стараются не комментировать распространившиеся слухи, однако однажды заявили только о своей дружбе. Подписчики не верят этому, так как знаменитости часто проводят время вместе. Певица в соцсети рассказала фанатам, как старается не реагировать на поступающую критику. В комментариях исполнитель назвал ее «своей девочкой».
На данную запись Кети Топурия ответила смайликом в виде поцелуя. Большое количество поклонников обрадовались отношениям певцов. Другие же осудили поступки рэпера Гуфа и призвали его чаще уделять внимание своему сыну от прежнего брака. Некоторым не нравится, что артист часто забывает о наследнике и якобы только обещает ему организовать встречу в скором времени.
Ранее участница проекта «Битва экстрасенсов» рассказала об отношениях Топурии и Гуфа.
Автор: Татьяна Кравченко