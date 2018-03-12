Ольге Бузовой может потребоваться операция
Ольге Бузовой может потребоваться операция. Неделю назад знаменитость сильно травмировала ногу при проведении одного из концертов.
Певица неудачно приземлилась и повредила на правой ноге связки. После проведения детального осмотра медики рекомендовали ей некоторое время находиться в полном покое. Несмотря на это, Бузова продолжает выступать. Вследствие усугубления негативного воздействия на конечность, ситуация может дойти до необходимости совершения операции.
«Если продолжит дальше так прыгать, ситуация может значительно усугубиться и понадобится хирургическое вмешательство!» – отметили врачи во время общения с журналистами.
Подчеркивается, что на сегодня Бузова нуждается в проведении реабилитации. Это может потребовать нескольких месяцев. Пиар-директор певицы отметил, что знаменитость продолжает давать концерты за счет приема обезболивающих препаратов.
Певица неудачно приземлилась и повредила на правой ноге связки. После проведения детального осмотра медики рекомендовали ей некоторое время находиться в полном покое. Несмотря на это, Бузова продолжает выступать. Вследствие усугубления негативного воздействия на конечность, ситуация может дойти до необходимости совершения операции.
«Если продолжит дальше так прыгать, ситуация может значительно усугубиться и понадобится хирургическое вмешательство!» – отметили врачи во время общения с журналистами.
Подчеркивается, что на сегодня Бузова нуждается в проведении реабилитации. Это может потребовать нескольких месяцев. Пиар-директор певицы отметил, что знаменитость продолжает давать концерты за счет приема обезболивающих препаратов.
Автор: Валерий Антонов