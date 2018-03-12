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Ольге Бузовой может потребоваться операция
Ольге Бузовой может потребоваться операция. Неделю назад знаменитость сильно травмировала ногу при проведении одного из концертов.

Ольге Бузовой может потребоваться операция


Певица неудачно приземлилась и повредила на правой ноге связки. После проведения детального осмотра медики рекомендовали ей некоторое время находиться в полном покое. Несмотря на это, Бузова продолжает выступать. Вследствие усугубления негативного воздействия на конечность, ситуация может дойти до необходимости совершения операции.

«Если продолжит дальше так прыгать, ситуация может значительно усугубиться и понадобится хирургическое вмешательство!» – отметили врачи во время общения с журналистами.

Подчеркивается, что на сегодня Бузова нуждается в проведении реабилитации. Это может потребовать нескольких месяцев. Пиар-директор певицы отметил, что знаменитость продолжает давать концерты за счет приема обезболивающих препаратов.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 14:51
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