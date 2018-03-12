Дана Борисова призналась в «голой» зависимости
Известная российская телеведущая Дана Борисова призналась, что не может справиться с еще одной зависимостью. Речь идет о том, что блондинка любит фотографироваться полностью голой.
Всё началось несколько лет тому назад, кода бывшая ведущая программы «Армейский магазин» пришла на консультацию к пластическому хирургу. В результате было принято решение о проведении операции по увеличению груди. Борисова получила те формы, о которых всегда мечтала. С тех пор эффектная блондинка не может избавиться от привычки делать эротические фотографии.
В прошлом году стало известно о еще одной зависимости Борисовой. Дело в том, что продолжительное время российская телеведущая употребляла запрещенные вещества. Однако она сумела взять себя в руки и избавиться от пагубной привычки. Несколько месяцев Борисова провела в реабилитационном центре в Таиланде на острове Самуи.
Если говорить о «голых» фотографиях, то телеведущая нисколько не стесняется своего поведения. Она продолжает выставлять на показ свои обнаженные снимки. Пользователи пытаются доказать знаменитости, что такое поведение является аморальным.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Борисова подтвердила подлинность обнаженных снимков, появившихся в Сети.
Всё началось несколько лет тому назад, кода бывшая ведущая программы «Армейский магазин» пришла на консультацию к пластическому хирургу. В результате было принято решение о проведении операции по увеличению груди. Борисова получила те формы, о которых всегда мечтала. С тех пор эффектная блондинка не может избавиться от привычки делать эротические фотографии.
В прошлом году стало известно о еще одной зависимости Борисовой. Дело в том, что продолжительное время российская телеведущая употребляла запрещенные вещества. Однако она сумела взять себя в руки и избавиться от пагубной привычки. Несколько месяцев Борисова провела в реабилитационном центре в Таиланде на острове Самуи.
Если говорить о «голых» фотографиях, то телеведущая нисколько не стесняется своего поведения. Она продолжает выставлять на показ свои обнаженные снимки. Пользователи пытаются доказать знаменитости, что такое поведение является аморальным.
Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Борисова подтвердила подлинность обнаженных снимков, появившихся в Сети.
Автор: Валерия Орлова