Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Дана Борисова призналась в «голой» зависимости
Известная российская телеведущая Дана Борисова призналась, что не может справиться с еще одной зависимостью. Речь идет о том, что блондинка любит фотографироваться полностью голой.


Дана Борисова призналась в «голой» зависимости


Всё началось несколько лет тому назад, кода бывшая ведущая программы «Армейский магазин» пришла на консультацию к пластическому хирургу. В результате было принято решение о проведении операции по увеличению груди. Борисова получила те формы, о которых всегда мечтала. С тех пор эффектная блондинка не может избавиться от привычки делать эротические фотографии.

В прошлом году стало известно о еще одной зависимости Борисовой. Дело в том, что продолжительное время российская телеведущая употребляла запрещенные вещества. Однако она сумела взять себя в руки и избавиться от пагубной привычки. Несколько месяцев Борисова провела в реабилитационном центре в Таиланде на острове Самуи.

Если говорить о «голых» фотографиях, то телеведущая нисколько не стесняется своего поведения. Она продолжает выставлять на показ свои обнаженные снимки. Пользователи пытаются доказать знаменитости, что такое поведение является аморальным.

Ранее издание «Актуальные новости» сообщало, что Борисова подтвердила подлинность обнаженных снимков, появившихся в Сети.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 15:30
Читайте также
Криптобиржа Binance заплатит за информацию о
Дмитрий Песков заявил о постепенном росте зарплат
«Русская рулетка»: США увлеклись киберагрессией
Министр энергетики Польши призвал не закупать
Евросоюз официально продлил на полгода
Жители Новокузнецка останутся на два дня без
В Уфе жители двух районов останутся без холодного
Киев вызвал повестками российских судей из-за
В центре Ростова нашли древнее захоронение с
Работающим пенсионерам пообещали индексацию выплат
В Ростове синоптики заявили о холодной погоде
Синоптики: В Новосибирскую область придет
Добавление комментария
Последние новости
12.03, 17:00 В Калужской области под колесами поезда погиб пожилой
12.03, 17:00 Иван Краско боится потерять зрение из-за операции
12.03, 16:56 МХТ имени Чехова расскажет дополнительно о месте
12.03, 16:51 В «Домодедово» пассажир умер на борту вылетавшего в
12.03, 16:49 Названа причина смерти Олега Табакова
12.03, 16:48 Ученые: Слабая иммунная память провоцирует появление
12.03, 16:40 Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class засветился на
12.03, 16:33 Скончался народный артист СССР Олег Табаков
12.03, 16:31 Диетологи не рекомендуют есть натощак семь продуктов
12.03, 16:27 В Прикамье тело футболиста нашли около дома возлюбленной
12.03, 16:20 Эксперты оценили кроссоверы Renault в школе зимнего
12.03, 16:16 В Сыктывкаре спасли 6-летнего мальчика, гулявшего
12.03, 16:15 Садальский: Российские чиновники пиарятся на
12.03, 16:09 Загорелая Эвелина Бледанс показала роскошную грудь в
12.03, 16:00 Ford представила «возрожденную» версию Mustang GT в
12.03, 15:51 Стартовали официальные продажи пикапа Honda Ridgeline
12.03, 15:47 В Ставрополе неправильный диагноз педиатра привел к
12.03, 15:43 В Санкт-Петербурге пропавший пенсионер умер на могиле
12.03, 15:40 Супруг Дженнифер Энистон намерен получить право на ее
12.03, 15:40 Криптобиржа Binance заплатит за информацию о хакерах $10