Звезда Instagram Бриттани Реннер вышла в свет в откровенном «вагиноплатье»
Звезда Instagram 26-летняя Бриттани Реннер показала откровенное «вагиноплатье» красного цвета. Соответствующий пост модель разместила в своем микроблоге.
Реннер обладает тонкой талией и пышными ягодицами. Фигура блогерши может конкурировать с формами Ким Кардашьян, поэтому звезда регулярно радует фанатов откровенными снимками в купальниках и роликами, записанными во время тренировок. На светские мероприятия модель приглашают редко из-за недостаточной известности.
Недавно Реннер появилась на Gold Room Party в Лос-Анджелесе. Для мероприятия модель выбрала красное платье в пол с прямоугольным декольте, спускающимся до пупка. В таком вырезе можно было в деталях разглядеть бюст звезды. Смогли гости светского раута заглянуть и под юбку наряда с разрезами до талии. Не сложно догадаться, что нижнее белье на знаменитости отсутствовало. Наряд, привлекший внимание публики, обошелся Реннер всего в 65 долларов.
Реннер обладает тонкой талией и пышными ягодицами. Фигура блогерши может конкурировать с формами Ким Кардашьян, поэтому звезда регулярно радует фанатов откровенными снимками в купальниках и роликами, записанными во время тренировок. На светские мероприятия модель приглашают редко из-за недостаточной известности.
Недавно Реннер появилась на Gold Room Party в Лос-Анджелесе. Для мероприятия модель выбрала красное платье в пол с прямоугольным декольте, спускающимся до пупка. В таком вырезе можно было в деталях разглядеть бюст звезды. Смогли гости светского раута заглянуть и под юбку наряда с разрезами до талии. Не сложно догадаться, что нижнее белье на знаменитости отсутствовало. Наряд, привлекший внимание публики, обошелся Реннер всего в 65 долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П