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Ученые назвали людей самыми малоспящими из всех приматов
Ученые Дэвид Самсон и Чарльз Нан провели исследования и назвали людей самыми малоспящими из всех приматов. По словам экспертов, человеку рекомендуется отводить около 10 часов на сон, однако ему хватает и 7 для дальнейшего бодрствования.

Ученые назвали людей самыми малоспящими из всех приматов


Результаты наблюдений опубликовали на страницах издания American Journal of Physical Anthropology. Авторы проекта определили, что большинство приматов спит от 9 до 15 часов в сутки, а вот человеку может понадобиться только 7. По предварительной версии, такое отличие связано с изменением образа жизни древних людей. Во время изучения новых территорий для дальнейшей жизни они встречались с различными хищниками, поэтому оставались всегда настороже, чтобы успеть защититься. Позже предки спали меньше, чтобы успевать делиться опытом и устанавливать социальные связи.

Самсон и Нан сопоставили данные о продолжительности сна среди 30 видов разных приматов. Авторы проекта создали теоретический прогноз касательно времени отдыха, взяв во внимание условия и образ жизни каждого, а также питание и физиологию. Оказалось, ночные животные спят дольше дневных. Человеку требуется отводить на отдых 9,5 часов своего времени, хотя в среднем он выделяет на это не более 7 часов.

Ранее ученые определили способность сна при свете вызвать депрессивное состояние.

Автор: Татьяна Кравченко
Сегодня, 14:22
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