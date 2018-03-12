Телескоп «Хаббл» запечатлел слияние двух галактик
Телескоп «Хаббл» сделал фото процесса слияния двух галактик. Эти скопления находятся на расстоянии около 350 млн световых лет от Земли.
Найти галактики удалось в созвездии Кита. Процесс их объединения пока пребывает на ранней стадии. Они будут и дальше сближаться в течение миллионов лет, после этого будут преобразованы в однородную структуру.
Такие слияния представляют собой обычное явление на просторах Вселенной. Поскольку Млечный Путь должен столкнуться с галактикой Андромеды по прошествии 4-х миллиардов лет, ученые могут в некоторой степени прогнозировать процесс развития ситуации вокруг Солнечной системы.
Найти галактики удалось в созвездии Кита. Процесс их объединения пока пребывает на ранней стадии. Они будут и дальше сближаться в течение миллионов лет, после этого будут преобразованы в однородную структуру.
Такие слияния представляют собой обычное явление на просторах Вселенной. Поскольку Млечный Путь должен столкнуться с галактикой Андромеды по прошествии 4-х миллиардов лет, ученые могут в некоторой степени прогнозировать процесс развития ситуации вокруг Солнечной системы.
Автор: Валерий Антонов