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Телескоп «Хаббл» запечатлел слияние двух галактик
Телескоп «Хаббл» сделал фото процесса слияния двух галактик. Эти скопления находятся на расстоянии около 350 млн световых лет от Земли.

Телескоп «Хаббл» запечатлел слияние двух галактик


Найти галактики удалось в созвездии Кита. Процесс их объединения пока пребывает на ранней стадии. Они будут и дальше сближаться в течение миллионов лет, после этого будут преобразованы в однородную структуру.

Такие слияния представляют собой обычное явление на просторах Вселенной. Поскольку Млечный Путь должен столкнуться с галактикой Андромеды по прошествии 4-х миллиардов лет, ученые могут в некоторой степени прогнозировать процесс развития ситуации вокруг Солнечной системы.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 15:00
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