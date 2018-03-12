Ученые: Астероид размером с многоэтажный дом сблизится с Землей 18 марта
Ученые рассказали, что 18 марта, в 06:30, рядом с Землей пройдет астероид, размеры которого сопоставимы с многоэтажным домом. Объект, получивший название 2018 ET1, пронесется вдоль планеты в 1,7 млн километрах со скоростью 6 км/сек.
Впервые астероид, входящий в группу Аполлона, астрономы заметили 7 марта при помощи системы обзора неба MLS в обсерватории Маунт-Леммон (Аризона), позволившей открыть уже больше 50 тыс. малых планет. Ученые подсчитали, что абсолютная величина 2018 ET1 составляет 26,4 при диаметре от 9 до 31 метра. Объект обращается вокруг светила за 532 дня, перемещаясь по орбите радиусом в 1,28 а.е.
Дата следующего сближения с Землей уже рассчитана и выпадает на 30 августа 2021 года. Тогда объект подойдет к планете на 16,9 млн километров.
Ранее ученые спрогнозировали столкновение астероида с Голубой планетой.
Впервые астероид, входящий в группу Аполлона, астрономы заметили 7 марта при помощи системы обзора неба MLS в обсерватории Маунт-Леммон (Аризона), позволившей открыть уже больше 50 тыс. малых планет. Ученые подсчитали, что абсолютная величина 2018 ET1 составляет 26,4 при диаметре от 9 до 31 метра. Объект обращается вокруг светила за 532 дня, перемещаясь по орбите радиусом в 1,28 а.е.
Дата следующего сближения с Землей уже рассчитана и выпадает на 30 августа 2021 года. Тогда объект подойдет к планете на 16,9 млн километров.
Ранее ученые спрогнозировали столкновение астероида с Голубой планетой.
Автор: Джанабилова Татьяна П