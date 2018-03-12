Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Наука / Важно

Ученые: Астероид размером с многоэтажный дом сблизится с Землей 18 марта
Ученые рассказали, что 18 марта, в 06:30, рядом с Землей пройдет астероид, размеры которого сопоставимы с многоэтажным домом. Объект, получивший название 2018 ET1, пронесется вдоль планеты в 1,7 млн километрах со скоростью 6 км/сек.

Ученые: Астероид размером с многоэтажный дом сблизится с Землей 18 марта


Впервые астероид, входящий в группу Аполлона, астрономы заметили 7 марта при помощи системы обзора неба MLS в обсерватории Маунт-Леммон (Аризона), позволившей открыть уже больше 50 тыс. малых планет. Ученые подсчитали, что абсолютная величина 2018 ET1 составляет 26,4 при диаметре от 9 до 31 метра. Объект обращается вокруг светила за 532 дня, перемещаясь по орбите радиусом в 1,28 а.е.

Дата следующего сближения с Землей уже рассчитана и выпадает на 30 августа 2021 года. Тогда объект подойдет к планете на 16,9 млн километров.

Ранее ученые спрогнозировали столкновение астероида с Голубой планетой.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 13:44
Читайте также
Криптобиржа Binance заплатит за информацию о
Дмитрий Песков заявил о постепенном росте зарплат
«Русская рулетка»: США увлеклись киберагрессией
Министр энергетики Польши призвал не закупать
Евросоюз официально продлил на полгода
Жители Новокузнецка останутся на два дня без
В Уфе жители двух районов останутся без холодного
Киев вызвал повестками российских судей из-за
В центре Ростова нашли древнее захоронение с
Работающим пенсионерам пообещали индексацию выплат
В Ростове синоптики заявили о холодной погоде
Синоптики: В Новосибирскую область придет
Добавление комментария
Последние новости
12.03, 17:00 В Калужской области под колесами поезда погиб пожилой
12.03, 17:00 Иван Краско боится потерять зрение из-за операции
12.03, 16:56 МХТ имени Чехова расскажет дополнительно о месте
12.03, 16:51 В «Домодедово» пассажир умер на борту вылетавшего в
12.03, 16:49 Названа причина смерти Олега Табакова
12.03, 16:48 Ученые: Слабая иммунная память провоцирует появление
12.03, 16:40 Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE-Class засветился на
12.03, 16:33 Скончался народный артист СССР Олег Табаков
12.03, 16:31 Диетологи не рекомендуют есть натощак семь продуктов
12.03, 16:27 В Прикамье тело футболиста нашли около дома возлюбленной
12.03, 16:20 Эксперты оценили кроссоверы Renault в школе зимнего
12.03, 16:16 В Сыктывкаре спасли 6-летнего мальчика, гулявшего
12.03, 16:15 Садальский: Российские чиновники пиарятся на
12.03, 16:09 Загорелая Эвелина Бледанс показала роскошную грудь в
12.03, 16:00 Ford представила «возрожденную» версию Mustang GT в
12.03, 15:51 Стартовали официальные продажи пикапа Honda Ridgeline
12.03, 15:47 В Ставрополе неправильный диагноз педиатра привел к
12.03, 15:43 В Санкт-Петербурге пропавший пенсионер умер на могиле
12.03, 15:40 Супруг Дженнифер Энистон намерен получить право на ее
12.03, 15:40 Криптобиржа Binance заплатит за информацию о хакерах $10